Эксперты спрогнозировали увеличение доли прозрачных строительных схем

Доля жилых домов, которые возводятся без использования счетов эскроу, будет сокращаться, но всё же не исчезнет совсем, считают эксперты.

Сейчас, по данным ДОМ.РФ, в России возводится 99,3 млн кв.м жилья. Из них 68 млн кв.м строятся через счета эскроу. Около 27 млн кв.м - по "старой" схеме, с уплатой застройщиком взносов в компенсационный фонд. Пользоваться этим механизмом разрешено лишь компаниям, которые к моменту перехода отрасли на проектное финансирование отвечали определенным требованиям, говорит глава комиссии по проектному финансированию Общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов: степень готовности дома была высокой, количество продаж значительным. Доля домов, которые возводятся по старой схеме, постепенно сокращается.

Еще 4,262 млн кв.м жилья возводится вообще без привлечения средств граждан. Больше всего таких домов в Уфе (553 тысячи кв.м), Москве (525 тысяч), Краснодаре (390 тысяч) и Красноярске (358 тысяч).

По этой схеме возводится около 4% жилья, отмечает замруководителя Аналитического центра ДОМ.РФ Никита Белоусов: "В этой категории остаются проекты, которые должны были еще в 2019 году перейти на счета эскроу, однако по разным причинам этого не сделали. Большей частью, это дома, достраиваемые девелоперами за счет собственных средств либо на деньги, привлеченные еще до реформы долевого строительства".

Продавать квартиры по договору долевого участия в таких домах нельзя, поэтому девелоперы либо постепенно переводят эти проекты на счета эскроу, либо продают жилье уже после завершения строительства, поясняет Белоусов. Доля такого жилья все время сокращается. "По данным системы наш.дом.рф, к концу следующего года объем реализуемых без привлечения средств граждан проектов уменьшится на 65%, к концу 2025 года - еще на 30%", - считает эксперт. То есть количество домов, которые строятся без эскроу, не будет превышать долей процента.

Однако строительство жилья на собственные средства застройщиков в ряде случаев пока выгоднее, отмечают участники рынка. Это позволяет не оплачивать услуги банков при проектном финансировании, сократить до минимума количество бюрократических процедур, а значит строить быстрее, говорит гендиректор ГК "Атлант" Иван Мотохов. При каком-либо форс-мажоре, каким стала для рынка, например, пандемия, застройщик не рискует лишиться имущества из-за взыскания, может избежать штрафов за задержку со вводом ЖК. "Очевидный минус здесь - необходимость значительных собственных ресурсов для финансирования", - отмечает Мотохов.

Второй мотив, побуждающий застройщиков строить "на свои" - трудности с получением проектного финансирования. Далеко не все проекты отвечают требованиям банков к доходности и ликвидности, сложно получить финансирование на нестандартный жилой комплекс. В связи с этим возведение домов без средств дольщиков сохранится, считает Мотохов. В основном, это будут небольшие проекты региональных застройщиков, отдельные дома по 50-60 квартир, говорит он: девелопер будет реализовывать проект и вкладывать полученные средства в следующий. Такая практика распространена на западе, и она вполне подойдет для наших регионов, где количество покупателей не так велико.

Изменить ситуацию может упрощение процедур проектного финансирования. Общественный совет при Минстрое сейчас готовит новый пакет документов по снижению сложностей перехода на счета эскроу в разных регионах, рассказал Гарипов. "Мы рассчитываем, что в ближайшие годы охват эскроу по России станет стопроцентным с редкими мотивированными исключениями", - говорит он.

Кроме того, без привлечения средств дольщиков строятся сейчас и некоторые "особые" проекты - например, по контракту с госструктурами, говорит директор департамента проектного консалтинга Est-a-Tet Роман Родионцев. Их доля невелика, но, скорее всего, она сохранится, потому что иногда для государственных организаций такой контракт - единственно удобный и возможный.

В 4% жилья, которое возводится без эскроу и уплаты взносов в компенсационный фонд, входят и дома, квартиры в которых продают по другим схемам. Кроме договоров долевого участия есть и другие формы договоров, не запрещенные законодательством, отмечает эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила Анисимова. Это, например, договоры паенакопления в кооперативах, предварительные договоры купли-продажи, инвестиционные договоры. Права и обязанности сторон прописываются непосредственно в самих договорах, а в случае споров или невыполнения сторонами обязательств потребуется обращение в суд. "Компенсация вложенных и потерянных средств будет крайне затруднительна и никак не гарантирована", - подчеркивает эксперт. Доля проектов с сомнительными схемами будет уменьшаться, считает Родионцев: госконтроль за такими "историями" достаточно жесткий.

Покупателям жилья лучше пользоваться не этими схемами, а все-таки выбирать девелоперов, которые возводят дома через счета эскроу, подчеркивают в ДОМ.РФ. Это гарантия сохранения средств и способ не превратиться в обманутого дольщика.