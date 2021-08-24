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Фото: Эндрю Гарфилд и Тоби Магуайр на съемках "Человека-паука 3"

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    24.08.2021, 10:15
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

В дебютном трейлере картины "Человек-паук: Нет пути домой" сделали несколько "жирных" отсылок к предыдущим фильмам про Питера Паркера.

Фото: kinopoisk.ru
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При этом самих Пауков Эндрю Гарфилда и Тоби Магуайра не показали, ограничившись недвусмысленными намеками на их заклятых врагов.

Но всего у кинокомпании Sony утаить явно не получается - в Сеть слили фото, где оба актера принимают участие в съемках в характерных красно-синих костюмах.

Проверить подлинность снимков нет возможности, но было бы странно, если бы студия ограничилась использованием в фильме лишь злодеев из ранних франшиз, не вернув к звездным ролям Гарфилда и Магуайра.

Ранее в интернете обратили внимание, что в трейлере засветился Сорвиголова.

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