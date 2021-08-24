"Привет, Питер!": вышел трейлер "Человека-паука 3" на русском языке

На YouTube вышел трейлер фильма "Человек-паук: Нет пути домой".

Сделать из него сюрприз у кинокомпании Sony не получилось - за сутки до этого "экранка" ролика утекла в интернет.

Зато теперь видео доступно в нормальном качестве и на русском языке.

Сюжетная завязка тоже была известна в общих чертах, сейчас она нашла подтверждение.

После финала "Вдали от дома" весь мир знает, что Человек-паук - это Питер Паркер. Стенолаза обвиняют в убийстве Мистерио и всячески кошмарят по этому поводу его близких.

Никто из многочисленных супергероев, сражавшихся с Таносом, почему-то не вписывается за младшего товарища, поэтому паучок, поджав хвост, сам бежит за помощью к старине Стивену Стрэнджу.

Великий маг с помощью волшебства рисует круги в воздухе (вроде тех, что изображали единый таймлайн в сериале "Локи") и обещает наколдовать заклинание, чтобы тайна личности Паркера была восстановлена.

Пространственно-временной континуум такой дерзости в свой адрес не приемлет и рвется, отчего в киновселенную Marvel врывается Доктор Осьминог Альфреда Молины с устрашающей кэтч-фразой: "Привет, Питер!"

А ещё за кадром своим безумным смехом, подкидывая бомбы, смеётся Зелёный гоблин Уиллема Дефо, а Электро Джейми Фокса пускает молнии жёлтого цвета.

Наверняка где-то поблизости прыгают альтернативный Паук Эндрю Гарфилда и уже солидного возраста Паук Тоби Магуайра. Им, скорее всего, будет посвящен следующий трейлер.

Премьера картины в кинотеатрах назначена на 16 декабря.