Недоделанный трейлер "Человека-паука 3" заранее слили в Сеть

Sony и Marvel очень давно томили фанатов ожиданием трейлера фильма "Человек-паук: Нет пути домой".

Но в нынешнее время утаить его все равно не получилось, и ролик просочился в интернет.

Сейчас кинокомпании неистово удаляют этот контент со всех площадок, что косвенно указывает на подлинность видео.

Запись, правда, ужаснейшего качества, снятая на телефон, снятый на телефон - фанаты "Начала" Нолана такое явно оценят. Также заметно, что графика и спецэффекты пока не доделаны.

Из трейлера становится понятно, что раскрытая в финале "Вдали от дома" тайна личности здорово мешает Питеру Паркеру геройствовать в красно-синем костюме, поэтому он обращается за помощью к Доктору Стрэнджу. Тот соглашается ему помочь и провести ритуал, чтобы все забыли, кто скрывается под маской паука, но все ожидаемо идет не по плану (возможно, момент был выбран неудачный - одновременно с разрушением единого таймлайна Локи и освобождением мультивселенной).

В концовке ролика появляется старина Доктор Осьминог в исполнении Альфреда Молины, который ласково - и от того жутко - произносит: "Привет, Питер".

До этого явно намекают на Зеленого гоблина Уиллема Дефо, демонстрируя его фирменные круглые бомбочки, и Электро Джейми Фокса, показывая желтые проблески молнии.

Ожидается, что широкой аудитории трейлер станет доступен после презентация Sony Pictures на CinemaCon 2021, которая пройдет в ночь с 23 на 24 августа.

Премьера картины "Человек-паук: Нет пути домой" все еще назначена на декабрь 2021 года, в Marvel до этого стоически утверждали, что переносов не планируется.