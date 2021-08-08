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Не верь никому: "слитый" трейлер "Человека-паука 3" оказался фейком

Новости
    08.08.2021, 17:44
Текст:   Богдан Бобров
Фото: WDSSPR Фото: WDSSPR
Фото: WDSSPR

В интернете появился трейлер фильма "Человек-паук: Нет пути домой", якобы записанный с экрана в кинотеатре.

Фото: kinopoisk.ru
СМИ: У "Богемской рапсодии" появится сиквел

Изначально видео появилось в аккаунте TikTok пользователя Stuard Del Villar.

В ролике представляют трех Пауков и их встречу: Тома Холланда, Эндрю Гарфилда и Тоби Магуайра.

Но внимательные фанаты не дали себя обмануть - все используемые кадры появлялись ранее в предыдущих фильмах и видеоигре для PlayStation, поэтому трейлер является фейком, хоть и вполне правдоподобно скомпилированным.

Фото: kinopoisk.ru
Вышел русский трейлер "Демоника" - хоррора режиссера "Района №9"

Когда появится настоящее промо-видео, неизвестно. Возможно, премьеру третьего сольника Человека-паука, запланированную на декабрь, отложат из-за бушующего на Западе нового штамма коронавируса "Дельта".

По сообщениям многочисленных голливудских инсайдеров, решение об изменении графика выхода своих картин в Marvel будут принимать после оценки сборов "Шан-Чи и легенда десяти колец".

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