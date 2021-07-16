Локи появится в фильме "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия"

Марвеловский Локи в исполнении Тома Хиддлстона станет участником событий фильма "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия". Об этом пишет журнал The Hollywood Reporter, уточняя при этом, что официального подтверждения этого факта от киностудии пока поступало.

Учитывая, чем закончился первый сезон (а будет и второй) персонального шоу бога хитрости и обмана, его появление в сиквеле о похождениях могущественного мага будет выглядеть вполне уместным.

Кроме того, ранее сообщалось, что на огонек в этой ленте также заглянут Человек-паук (Том Холланд) и Алая Ведьма (Элизабет Олсен).

Премьера очередного кинокомиксного капустника запланирована на март следующего года.