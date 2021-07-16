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Локи появится в фильме "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия"

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    16.07.2021, 17:13
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Марвеловский Локи в исполнении Тома Хиддлстона станет участником событий фильма "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия". Об этом пишет журнал The Hollywood Reporter, уточняя при этом, что официального подтверждения этого факта от киностудии пока поступало.

Фото: youtube.com/ PlayStation
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Учитывая, чем закончился первый сезон (а будет и второй) персонального шоу бога хитрости и обмана, его появление в сиквеле о похождениях могущественного мага будет выглядеть вполне уместным.

Кроме того, ранее сообщалось, что на огонек в этой ленте также заглянут Человек-паук (Том Холланд) и Алая Ведьма (Элизабет Олсен).

Премьера очередного кинокомиксного капустника запланирована на март следующего года.

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