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Элизабет Олсен намекнула на появление Алой Ведьмы в "Человеке-пауке 3"

Новости
    23.01.2021, 18:18
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

По многочисленным утечкам, третий "Человек-паук" с Томом Холландом будет скорее супергеройским капустником, нежели сольным фильм.

Фото: youtube.com/ Marvel Entertainment
Marvel выпустит новый фильм уже в следующем месяце

Как пишет Screen Rant, на свое участие в проекте намекнула актриса Элизабет Олсен, исполняющая в киновселенной Marvel роль Алой Ведьмы.

При этом, впрочем, она использовала достаточно туманные и размытые формулировки: "Я предполагаю, что вы сможете (увидеть Алую Ведьму - "Кинократия"), если все соберутся, но я пока еще не пришла на эту вечеринку".

Учитывая, что в картине появится Доктор Стрэндж, с которым у Ванды Максимофф были анонсированы своего рода сопернические отношения, ее участие в триквеле о приключениях дружелюбного соседа выглядит логичным.

Премьера "Человека-паука 3" пока что запланирована на декабрь 2021-го, но с учетом новой волны переносов, сроки вполне могут быть скорректированы.

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