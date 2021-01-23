Элизабет Олсен намекнула на появление Алой Ведьмы в "Человеке-пауке 3"

По многочисленным утечкам, третий "Человек-паук" с Томом Холландом будет скорее супергеройским капустником, нежели сольным фильм.

Как пишет Screen Rant, на свое участие в проекте намекнула актриса Элизабет Олсен, исполняющая в киновселенной Marvel роль Алой Ведьмы.

При этом, впрочем, она использовала достаточно туманные и размытые формулировки: "Я предполагаю, что вы сможете (увидеть Алую Ведьму - "Кинократия"), если все соберутся, но я пока еще не пришла на эту вечеринку".

Учитывая, что в картине появится Доктор Стрэндж, с которым у Ванды Максимофф были анонсированы своего рода сопернические отношения, ее участие в триквеле о приключениях дружелюбного соседа выглядит логичным.

Премьера "Человека-паука 3" пока что запланирована на декабрь 2021-го, но с учетом новой волны переносов, сроки вполне могут быть скорректированы.