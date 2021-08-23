Новости

Вышел трейлер российского боевика про войну в Сирии "Небо" 14:22
Умер легендарный актер Костас Триантафиллопулос 13:17
Вышел русский трейлер продолжения хоррора "Клаустрофобы" 12:48
Вышел трейлер продолжения российского боевика "Шугалей" 12:40
Умерла актриса Мими Лома 12:34

Том Холланд отреагировал на слитый трейлер "Человека-паука 3"

Новости
    23.08.2021, 13:37
Текст:   Богдан Бобров
Фото: WDSSPR Фото: WDSSPR
Фото: WDSSPR

Исполнитель главной роли фильма "Человек-паук: Нет пути домой" Том Холланд отреагировал на слив трейлера картины в интернет.

Фото: kinopoisk.ru
Вышел русский трейлер продолжения хоррора "Клаустрофобы"

Актер, судя по всему, сильно расстроился, что в этот раз ему не получилось ничего самостоятельно заспойлерить, и по этому поводу высказался в сториз своего Instagram-аккаунта.

"Вы не готовы!" - лаконично высказал мнение Холланд.

Премьера ленты "Человек-паук: Нет пути домой" запланирована на декабрь текущего года. Ожидается, что первый трейлер в нормальном качестве будет показан в ночь с 23 на 24 августа.

Новости

Недоделанный трейлер "Человека-паука 3" заранее слили в Сеть 12:26
Умерла первая красавица Молливуда Читра 22.08.2021
Умер создатель The Everly Brothers Дон Эверли 22.08.2021
Актер-великан Игорь Вовковинский умер в 38 лет 22.08.2021
⧣ США
Фото: youtube.com/ Chris Alexander
Вышел трейлер хоррора Чарльза Бэнда "Оно знает, что ты одна" 21.08.2021
Умер легендарный исполнитель сальсы Ларри Харлоу 21.08.2021
Диджей Иан Кэри умер в 46 лет при невыясненных обстоятельствах 21.08.2021
⧣ интернет
Фото: REUTERS/Mark Blinch
Скарлетт Йоханссон родила сына Космо 19.08.2021
В Сети появился кадр с поцелуем Харли Квинн и Дэдшота 15.08.2021
Видео: блогер исполнил прыжки Человека-паука в реальной жизни 13.08.2021
⧣ фантастика
Фото: iStock
Писатель-фантаст Игорь Чичилин найден мертвым в Москве 20.08.2021
Железного человека заменит темнокожая супергероиня 20.08.2021
Вышел трейлер сериала по "Основанию" Айзека Азимова 19.08.2021