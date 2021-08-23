Том Холланд отреагировал на слитый трейлер "Человека-паука 3"

Исполнитель главной роли фильма "Человек-паук: Нет пути домой" Том Холланд отреагировал на слив трейлера картины в интернет.

Актер, судя по всему, сильно расстроился, что в этот раз ему не получилось ничего самостоятельно заспойлерить, и по этому поводу высказался в сториз своего Instagram-аккаунта.

"Вы не готовы!" - лаконично высказал мнение Холланд.

Премьера ленты "Человек-паук: Нет пути домой" запланирована на декабрь текущего года. Ожидается, что первый трейлер в нормальном качестве будет показан в ночь с 23 на 24 августа.