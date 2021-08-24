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Рубрика: Происшествия

ФСБ: Митрополита Алексия убили украинские националисты по заданию нацистов

Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 192(8543)
Нацисты вместе с бандеровцами в мае 1943 года организовали убийство митрополита Алексия (Громадского), который не стал переходить под юрисдикцию автокефальной украинской церкви, воссозданной с помощью нацистов.

Такие данные приводятся в архивных документах, рассекреченных ФСБ России в рамках проекта "Без срока давности".

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Среди этих документов, с которыми удалось ознакомиться РИА Новости, - справка, направленная архиепископом Курским и Белгородским Питиримом председателю Совета по делам Русской православной церкви при Совете народных комиссаров СССР Георгию Карпову в июле 1944 года. Как писал Питирим, к 1943 году борьба между двумя церковными направлениями приняла еще более острую форму.

"Участились случаи убийства бандеровцами автономных священников. Автокефалисты пошли дальше. Они решились уничтожить главного своего противника, митрополита Алексия. Против такого мероприятия не возражали, по-видимому, и немцы. Им также стала невыгодна усиливающаяся власть и влияние митрополита Алексия Громадского", - отмечал Питирим. Питирим привел также мнение протоиерея Владимира Ковальского из города Дубны, который утверждал, что убийство Алексия совершил так называемый "лесной" священник-националист Петр Мельник, "прославившийся своими террористическими действиями". Одним из доказательств участия Мельника в убийстве Алексия стал обнаруженный у него наперсный крест священника, погибший вместе с митрополитом.

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