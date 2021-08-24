ГД предложила TikTok ввести технологию удаления незаконного контента в РФ

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России предложила руководству TikTok распространить на российский сегмент онлайн-сервиса новую технологию удаления незаконного контента. Об этом сообщил во вторник председатель комиссии Василий Пискарев.

"Мы с интересом обратили внимание на инициативу TikTok применять с июля этого года технологию автоматического удаления незаконного контента. Сейчас она внедряется компанией на территории США и Канады. Учитывая наши договоренности о взаимодействии, мы обратились в компанию с просьбой проинформировать Комиссию об эффективности использования этой технологии в других странах с учетом их языковой и законодательной специфики", - приводятся слова Пискарева в официальном Telegram-канале комиссии.

Депутат напомнил, что во время апрельского телемоста членов комиссии с представителем руководства TikTok Хелен Лерш обсуждалась проблема больших сроков удаления незаконного контента. "Этим занимаются модераторы, которые находятся за пределами России, и, по всей видимости, не очень хорошо владеют русским языком и не знакомы с требованиями российского законодательства", - отметил он.

По мнению парламентария, применение технологии автоматического удаления контента могло бы "существенно повысить оперативность в прекращении доступа к публикациям, которые содержат сцены насилия, детскую порнографию, пропаганду наркопотребления, идей терроризма и экстремизма".