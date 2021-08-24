Елена Георгиева: Новикомбанк предлагает новые меры поддержки высокотехнологичных предприятий в развитие Механизма гарантированного заказа

Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева приняла участие в Конгрессе Международного военно-технического форума "Армия-2021". Она рассказала о деятельности банка по формированию механизма гарантированного заказа на гражданскую продукцию предприятий ОПК.

Елена Георгиева выступила на пленарном заседании, состоявшемся под руководством заместителя Председателя Правительства РФ Юрия Борисова. Участники дискуссии обсуждали тему диверсификации ОПК, стратегические приоритеты и главные задачи этого процесса.

Работа по формированию механизма гарантированного заказа на гражданскую продукцию предприятий ОПК, представленного Новикомбанком на Конгрессе в 2020 году, получила дополнительный импульс. В частности, Минпромторг разрабатывает две новые меры, ориентированные на поддержку спроса.

"Новикомбанк со своей стороны внес новые предложения по поддержке выпуска специализированных облигаций для проектов диверсификации с субсидированием купонных выплат в целях стимулирования интереса к долгосрочным инвестпроектам ОПК и учета принципов устойчивого развития (ESG)", - рассказала Елена Георгиева.

Она обратила особое внимание на то, что если предприятия не учтут в своих новых технологиях "зеленые" критерии сейчас, то уже завтра их продукция станет невостребованной как для экспорта, так и для внутреннего рынка. Напомним, что Минэкономразвития и ВЭБ.РФ ведется работа по определению критериев, в соответствии с которыми проекты будут относиться к категории "зеленых".

"С точки зрения роли банковского сектора реальная возможность повысить экономику проекта и снизить риски - это организация финансирования с использованием мер господдержки. В Новикомбанке уже реализован этот новый алгоритм взаимодействия с клиентами. Создана специальная Библиотека мер государственной поддержки, где все инструменты классифицированы по цепочке жизненного цикла продукции, по отраслям, по регионам", - отметила Елена Георгиева.

Председатель Правления Новикомбанка подчеркнула, что среди промышленных предприятий необходимо активизировать информационную и разъяснительную работу. Чтобы воспользоваться льготами и уже существующими инструментами господдержки в полном объеме необходимы знания и компетенции. Для этого банк на Форуме "Армия" представил Центр организации финансирования, где любое предприятие может получить развернутую консультацию, рассмотреть возможности сотрудничества вплоть до подписания соглашения об обеспечении средствами.

АО АКБ "НОВИКОМБАНК" - входит в 20 крупнейших банков России. Согласно рейтингу международного финансового издания "The Banker" (Великобритания) Новикомбанк занимает первое место по операционной эффективности среди российских банков. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности - финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов. Агентство АКРА присвоило Новикомбанку рейтинг на уровне А (RU) - высокий уровень кредитоспособности и надежности. "Эксперт РА" присвоило Банку рейтинг кредитоспособности "ruА-" с позитивным прогнозом. Рейтинг международного агентства Moody's - "Ва3", прогноз стабильный. Является членом Союза машиностроителей России. Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева - Член Бюро ЦС ООО "СоюзМаш России", куратор Воронежского регионального отделения Союза машиностроителей России. Новикомбанк - генеральный финансовый партнер Международного военно-технического форума "Армия-2021".

Госкорпорация Ростех - одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности - авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, "Вертолеты России", ОДК, Уралвагонзавод, "Швабе", Концерн Калашников и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий "Умного города", занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.