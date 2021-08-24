Гиперзвуковую ракету "Циркон" запустят с подлодки в сентябре

По его сведениям, испытания, включающие несколько пусков, планируется завершить до ледостава на Белом море. Свой первый пуск, утверждает источник, "Северодвинск" выполнит из надводного положения.

Из открытых источников известно, что летно-конструкторские испытания новейшей гиперзвуковой ракеты с фрегата "Адмирал Горшков" были успешными. Так, в прошлом году экипаж корабля выполнил три пуска "Циркона" - два по морским целям и один - по наземной.

Также известно, что первым штатным носителем новейшего гиперзвукового ракетного комплекса станет фрегат проекта 22350 "Адмирал Головко". Этот корабль имеет на борту 16 универсальных вертикальных пусковых установок УКСК 3С14, которые могут стрелять крылатыми ракетами "Калибр", "Оникс" или "Циркон".

Напомним, что "Циркон" - первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы, с использованием на всем протяжении маршрута тяги собственного двигателя. При этом ее скорость около 9 Махов, а максимальная дальность стрельбы - до 1000 км. "Циркон" с одинаковой эффективностью может поражать как надводные, так и наземные цели.

Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко ранее сообщал, что серийные поставки этой гиперзвуковой ракеты в ВМФ планируют начать в 2022 году. Кроме того, ведутся работы над созданием "Циркона" наземного базирования.

По мнению бывшего начальника Главного штаба ВМФ России адмирала Виктора Кравченко, ни у одного флота мира пока нет такого гиперзвукового оружия, а также средств защиты от него. "Во-первых, я бы отметил скорость "Циркона". Не существует комплекса, который на такой скорости мог бы обнаружить и перехватить эту ракету. Во-вторых, у нее очень сложная траектория полета. Третье преимущество - "Цирконом" могут вооружать как надводные корабли, так и подлодки. Да, это недешевое оружие, но оборона и защита - это всегда дорогое удовольствие", - так адмирал прокомментировал появление у российского флота новейшей ракеты.