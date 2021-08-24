Госиспытания снайперской винтовки Чукавина завершатся в конце 2021 года

Подходят к концу государственные испытания снайперской винтовки Чукавина. Предполагают, что они завершатся к концу нынешнего года.

Опытные образцы винтовки в рамках выполнения опытно-конструкторских работ "Жнец" тестируются в Министерстве обороны России. Об этом на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021" сообщили в пресс-службе концерна "Калашников", пишет "Интерфакс".

Новую снайперскую винтовку Чукавина показали на форуме в 2017. Она выполнена по необычной для российского оружия компоновочной схеме: почти вся нагрузка приходится на верхнюю стальную часть. Для винтовки применяются патроны 7,62х54, емкость магазина - 10-20 патронов, масса - 4,2 килограмма.

Стрелковое оружие снабжено телескопическим прикладом, а планка Пикатинни установлена по всей длине ствольной коробки. Это позволяет монтировать любое навесное оборудование.