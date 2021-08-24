Греция будет бороться с "пандемией непривитых"

Новые ограничения, вводимые с сентября в отношении непривитых от коронавируса граждан страны, объявил министр здравоохранения Греции Василис Кикилиас.

"Мы говорим о пандемии непривитых, - подчеркнул министр. - Более 90 процентов пациентов, находящихся в данный момент в палатах интенсивной терапии, не вакцинированы". Как отметил Кикилиас, Греции нужно еще около миллиона прививок, чтобы достичь уровня вакцинации других европейских стран, таких как Португалия.

Что касается объявленных министром мер, с 1 сентября вводится приостановка работы для непривитого персонала больниц. Обязательная вакцинация также касается частных врачей и фармацевтов.

Кроме того, с 13 сентября невакцинированные работники в государственном и частном секторе должны будут делать лабораторные тесты каждую неделю за свой счет. Их стоимость будет составлять 10 евро.

С началом школьного сезона обязательными станут два теста в неделю для непривитых учителей, работников сферы туризма, общественного питания, телевидения, кино и театра.

Внутренние помещения кафе, ресторанов и баров смогут посещать только привитые или переболевшие коронавирусом. Невакцинированным также будет запрещен проход на стадионы.

Непривитые пассажиры, путешествующие на самолете, поезде и междугородних автобусах, должны будут пройти экспресс-тест за 48 часов до поездки.