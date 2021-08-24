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24 августа 2021 г.

Постановление правительства Республики Хакасия от 20 августа 2021 года № 400 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Хакасия на 2022 год"

Дата подписания 20 августа 2021 г.
Опубликован 24 августа 2021 г.
Вступает в силу 1 января 2022 г.

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", статьей 4 Закона Республики Хакасия от 09.11.2004 № 79 "О прожиточном минимуме в Республике Хакасия", Правилами установления величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в субъектах Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.2021 № 1022, Правительство Республики Хакасия постановляет:

1. Установить с 1 января 2022 года величину прожиточного минимума в Республике Хакасия на душу населения 12189 рублей, для трудоспособного населения - 13286 рублей, пенсионеров - 10483 рубля, детей - 12822 рубля.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года и действует по 31 декабря 2022 года.

Исполняющий обязанности Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия И.Войнова



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