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24.08.2021 14:08
Рубрика: Власть

Хинштейн: Надо сделать подменные номера технически невозможными

Текст: Дмитрий Гончарук

Приоритетом должно стать создание технических условий для невозможности использовать подменные телефонные номера. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, комментируя инициативу Общероссийского народного фронта по уголовному наказанию за такой вид мошенничества.

Клишас не поддержал уголовное наказание за подмену телефонных номеров

Ранее стало известно, что ОНФ направил письмо министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву, в котором предлагает ввести уголовную ответственность за организацию сервиса по подмене телефонных номеров.

"Мы поддерживаем любые инициативы, которые направлены на эффективную борьбу с киберпреступностью. Тема с подменными номерами давно находится в фокусе внимания исполнительного комитета", - сказал Хинштейн РИА Новости.

Депутат также напомнил, что на последнем пленарном заседании седьмого созыва Госдумы была принята поправка, которая запрещает звонки из-за рубежа с подменных российских номеров. По его мнению, уголовная ответственность "вполне логично" встает в этом ряду. "Но считаем приоритетным именно создание технических условий для невозможности использования подменных номеров, что не отменяет необходимости наказания", - добавил он.

Кроме того, Хинштейн напомнил, что поправки в Уголовный кодекс вводятся при обязательном наличии отзыва правительства и Верховного суда. Поэтому подготовка внесения такого документа в Госдуму потребует определенного процедурного времени.

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