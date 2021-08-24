Хинштейн: Надо сделать подменные номера технически невозможными

Приоритетом должно стать создание технических условий для невозможности использовать подменные телефонные номера. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, комментируя инициативу Общероссийского народного фронта по уголовному наказанию за такой вид мошенничества.

Ранее стало известно, что ОНФ направил письмо министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву, в котором предлагает ввести уголовную ответственность за организацию сервиса по подмене телефонных номеров.

"Мы поддерживаем любые инициативы, которые направлены на эффективную борьбу с киберпреступностью. Тема с подменными номерами давно находится в фокусе внимания исполнительного комитета", - сказал Хинштейн РИА Новости.

Депутат также напомнил, что на последнем пленарном заседании седьмого созыва Госдумы была принята поправка, которая запрещает звонки из-за рубежа с подменных российских номеров. По его мнению, уголовная ответственность "вполне логично" встает в этом ряду. "Но считаем приоритетным именно создание технических условий для невозможности использования подменных номеров, что не отменяет необходимости наказания", - добавил он.

Кроме того, Хинштейн напомнил, что поправки в Уголовный кодекс вводятся при обязательном наличии отзыва правительства и Верховного суда. Поэтому подготовка внесения такого документа в Госдуму потребует определенного процедурного времени.