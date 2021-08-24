Инфекционист назвал лучшее время для прививки от COVID-19

Сейчас наступил благоприятный период для того, чтобы вакцинироваться против COVID-19: поскольку заболеваемость снизилась по всей стране, уменьшился риск встретить коронавирус в медучреждении, придя на прививку. Вторая причина не откладывать прививку - до нового периода роста заболеваемости осенью, в котором большинство экспертов не сомневается, есть несколько недель, за это время после введения вакцины образуется полноценный иммунный ответ. Такие разъяснения дал врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.

"Мы можем говорить о спаде заболеваемости COVID-19, в первую очередь потому что снизилась заполняемость больниц - количество пациентов с таким диагнозом, которых выписывают, превышает число поступающих. Но важно помнить о том, что это временное явление. По прогнозам четвертая волна пандемии придет осенью - в середине сентября или к октябрю", - пояснил эксперт.

Период спада заболеваемости - наиболее подходящее время для вакцинации тех, кто пока не сделал прививку, тех, кто ранее переболел или привился полгода назад, напомнил Поздняков.

"Почему лучше привиться именно сейчас? Во-первых, потому что риск заразиться в очереди в поликлинике или сразу после вакцинации сейчас ниже. Во-вторых, за оставшееся время до очередного подъема заболеваемости вакцина успеет оказать действие, увеличив количество антител до защитного уровня. Таким образом, человек будет готов к очередной волне пандемии. Кроме того, в грядущей четвертой волне есть большой риск, что появятся новые более опасные штаммы вируса", - подчеркнул доктор Поздняков.

Что касается ревакцинации, он отметил, что COVID-19 изучается всего полтора года, а исследования в области вакцинации от коронавируса начались около года назад.

"Таким образом, еще рано говорить о появлении фундаментальных исследований в области ревакцинации. При этом риск последствий заболевания коронавирусом SARS-CoV-2 несравнимо выше, чем возможные последствия ревакцинации. "Спутник V" и другие отечественные вакцины до сих пор не показывали серьезных побочных эффектов. Да, встречаются разовые случаи, но они приходятся на пик пандемии, когда человек мог заразиться сразу перед или после вакцинации, получив нагрузку на организм от вакцины и вируса одновременно. Люди, которые планово вакцинировались до третьей волны - в марте и апреле этого года, - перенесли вакцинацию без последствий для здоровья", - заключил эксперт.