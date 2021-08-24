Как в России реализуются нацпроекты

Фонд содействия инновациям объявил о запуске конкурсов среди малых предприятий на получение грантов по реализации проектов в области искусственного интеллекта (ИИ). О целях и задачах конкурсов, кто в нем сможет участвовать и что получит победитель "Российской газете" рассказал заместитель гендиректора Фонда содействия инновациям Павел Гудков.

Искусственный интеллект - уже не будущее, а настоящее. И компании, которые занимаются такими разработками, получат гранты. Фото: Phonlamaiphoto / Istock

Павел Геннадьевич, что дают конкурсы?

Павел Гудков: Тут все просто. Их задача, как и нашего Фонда, - направить интеллектуальный ресурс и потенциал малых предприятий на генерацию новых решений на базе технологий искусственного интеллекта. Тем самым мы рассчитываем ускорить появление новых продуктов. Доверие к искусственному интеллекту растет в обществе, равно как и интерес к нему со стороны не только научного сообщества, но и фондов и корпораций. И нам было бы непростительно не включить в эту работу российских программистов и ИТ-разработчиков, которые давно завоевали признание во всем мире.

Кто может претендовать на гранты?

Павел Гудков: У нас несколько направлений, по которым малые предприятия могут принять участие в конкурсах: компьютерное зрение, обработка естественного языка, распознавание и синтез речи, интеллектуальные системы поддержки принятия решений, перспективные методы искусственного интеллекта. При отборе заявок будут оцениваться новизна разработки и эффективность предлагаемых решений, перспективность внедрения и коммерческой реализации.

Допустим, я с приятелями только открыл стартап. Каковы у нас шансы участвовать в конкурсе?

Павел Гудков: Вы можете участвовать, даже если у вас пока еще нет стартапа. Для подачи заявки не обязательно иметь работающий бизнес или юридическое лицо. Зарегистрироваться можно уже после победы. Главное - у вас есть команда, способная реализовать задуманное.

Со стартапом понятно. Какие условия надо выполнить, чтобы получить гранты?

Павел Гудков: Оценить соответствие проекта требованиям, подготовить и подать заявку на конкурс. Сделать это можно, кстати, из любой точки мира. Все взаимодействие осуществляется в электронном виде, начиная с момента подачи заявки до заключения договора гранта и предоставления отчетности.При подготовке заявки нужно описать новизну идеи или разработки, коммерческие перспективы, продемонстрировать знание рынка и понимание своего будущего клиента. Кроме этого, важно детально обосновать соответствие всем требованиям, предъявляемым к проектам в области искусственного интеллекта. И... поверить в свою идею.

Да какая уж тут вера? Конкурсы всегда в какой-то дымке недосказанности и предрешенности...

Павел Гудков: Это не про нас. Фонд постоянно работает над тем, чтобы делать свои продукты максимально понятными и удобными для заявителей. Даже в период локдауна в прошлом году мы не остановили проведение новых конкурсов, что позволило многим малым предприятиям получить финансирование и продолжить разработки, остаться сильными игроками на рынке. Более того, в скором времени мы готовы предоставить заявителю возможность получить еще до подачи заявки автоматизированную оценку его проекта.

Кто отбирает проекты?

Павел Гудков: Эксперты, которые в совершенстве знают направления технологий искусственного интеллекта. Система отбора проектов состоит из нескольких этапов. На первом эксперты работают только с материалами, представленными в заявке, поэтому так важно раскрыть информацию о своей идее, команде и рынке подробно и аргументированно. На втором этапе разработчикам уже будет предложено выступить перед специально созданным жюри.

Что ждет победителей?

Павел Гудков: Если ваш стартап еще на самой ранней стадии развития, то вы уже имеете возможность претендовать на грант по программе "Старт-ИИ" и получить 4 миллиона рублей на реализацию проекта. А если у вас уже запущен стартап, то есть создано предприятие, есть успешные коммерческие результаты, то для этой категории участников будет интересен конкурс "Развитие-ИИ". Размер гранта тут уже достигает 20 миллионов.

При отборе заявок на получение грантов будут оцениваться новизна разработки и эффективность

Однако для его получения и реализации проекта требуется вложение и внебюджетных средств. Собственных или заемных - неважно, но не менее 30 процентов от суммы гранта. Если проект оказался недостаточно зрелым для получения поддержки по программам "Старт" и "Развитие", но он интересен, то мы дадим ему возможность вырасти и окрепнуть, чтобы в следующем конкурсе повысить шансы на победу. Фонд предоставляет таким заявителям грант в размере 800 тысяч рублей для прохождения акселерационной программы.

На что могут быть потрачены деньги?

Павел Гудков: С учетом специфики ИИ средства гранта можно будет направить на расширение мощностей, привлечение внешних экспертов, покупку дата-сетов и аренду облачных сервисов.

Вы контролируете, на что потрачены деньги?

Павел Гудков: Фонд является инструментом реализации государственной политики в сфере науки и инноваций и несет ответственность за принятые обязательства перед правительством. Как ответственный "управляющий" мы обязаны следить за тем, как наши победители расходуют полученные средства. Мы проверяем отчетность, подготовленную грантополучателем, в том числе по вопросу расходования бюджетных средств.

Насколько активно малые предприятия участвуют в конкурсе?

Павел Гудков: Если говорить языком цифр, то за последние пять лет наш Фонд предоставил поддержку более чем 6 тысячам малых предприятий, создано более 32 тысяч новых рабочих мест. Они получили дополнительную выручку в размере 177 миллиардов рублей. Наша поддержка помогает им встать на ноги, дорасти до уровня, когда они могут идти за финансированием на рынок уже венчурного капитала.

Справка "РГ"

В рамках федерального проекта "Искусственный интеллект" нацпроекта "Цифровая экономика" до 2024 года получат поддержку 569 малых предприятий и 66 коллективов разработчиков открытых библиотек. 580 команд разработчиков в области искусственного интеллекта до конца 2024 года пройдут акселерационную программу.