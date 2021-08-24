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24.08.2021 19:22
Рубрика: Общество

Как в России реализуются нацпроекты

Текст: Захар Алексеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 192(8543)
Фонд содействия инновациям объявил о запуске конкурсов среди малых предприятий на получение грантов по реализации проектов в области искусственного интеллекта (ИИ). О целях и задачах конкурсов, кто в нем сможет участвовать и что получит победитель "Российской газете" рассказал заместитель гендиректора Фонда содействия инновациям Павел Гудков.
Искусственный интеллект - уже не будущее, а настоящее. И компании, которые занимаются такими разработками, получат гранты. Фото: Phonlamaiphoto / Istock

Павел Геннадьевич, что дают конкурсы?

Павел Гудков: Тут все просто. Их задача, как и нашего Фонда, - направить интеллектуальный ресурс и потенциал малых предприятий на генерацию новых решений на базе технологий искусственного интеллекта. Тем самым мы рассчитываем ускорить появление новых продуктов. Доверие к искусственному интеллекту растет в обществе, равно как и интерес к нему со стороны не только научного сообщества, но и фондов и корпораций. И нам было бы непростительно не включить в эту работу российских программистов и ИТ-разработчиков, которые давно завоевали признание во всем мире.

Кто может претендовать на гранты?

Павел Гудков: У нас несколько направлений, по которым малые предприятия могут принять участие в конкурсах: компьютерное зрение, обработка естественного языка, распознавание и синтез речи, интеллектуальные системы поддержки принятия решений, перспективные методы искусственного интеллекта. При отборе заявок будут оцениваться новизна разработки и эффективность предлагаемых решений, перспективность внедрения и коммерческой реализации.

Допустим, я с приятелями только открыл стартап. Каковы у нас шансы участвовать в конкурсе?

Фото: metamorworks / iStock
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Павел Гудков: Вы можете участвовать, даже если у вас пока еще нет стартапа. Для подачи заявки не обязательно иметь работающий бизнес или юридическое лицо. Зарегистрироваться можно уже после победы. Главное - у вас есть команда, способная реализовать задуманное.

Со стартапом понятно. Какие условия надо выполнить, чтобы получить гранты?

Павел Гудков: Оценить соответствие проекта требованиям, подготовить и подать заявку на конкурс. Сделать это можно, кстати, из любой точки мира. Все взаимодействие осуществляется в электронном виде, начиная с момента подачи заявки до заключения договора гранта и предоставления отчетности.При подготовке заявки нужно описать новизну идеи или разработки, коммерческие перспективы, продемонстрировать знание рынка и понимание своего будущего клиента. Кроме этого, важно детально обосновать соответствие всем требованиям, предъявляемым к проектам в области искусственного интеллекта. И... поверить в свою идею.

Да какая уж тут вера? Конкурсы всегда в какой-то дымке недосказанности и предрешенности...

Павел Гудков: Это не про нас. Фонд постоянно работает над тем, чтобы делать свои продукты максимально понятными и удобными для заявителей. Даже в период локдауна в прошлом году мы не остановили проведение новых конкурсов, что позволило многим малым предприятиям получить финансирование и продолжить разработки, остаться сильными игроками на рынке. Более того, в скором времени мы готовы предоставить заявителю возможность получить еще до подачи заявки автоматизированную оценку его проекта.

Кто отбирает проекты?

Павел Гудков: Эксперты, которые в совершенстве знают направления технологий искусственного интеллекта. Система отбора проектов состоит из нескольких этапов. На первом эксперты работают только с материалами, представленными в заявке, поэтому так важно раскрыть информацию о своей идее, команде и рынке подробно и аргументированно. На втором этапе разработчикам уже будет предложено выступить перед специально созданным жюри.

Что ждет победителей?

Павел Гудков: Если ваш стартап еще на самой ранней стадии развития, то вы уже имеете возможность претендовать на грант по программе "Старт-ИИ" и получить 4 миллиона рублей на реализацию проекта. А если у вас уже запущен стартап, то есть создано предприятие, есть успешные коммерческие результаты, то для этой категории участников будет интересен конкурс "Развитие-ИИ". Размер гранта тут уже достигает 20 миллионов.

При отборе заявок на получение грантов будут оцениваться новизна разработки и эффективность 

Однако для его получения и реализации проекта требуется вложение и внебюджетных средств. Собственных или заемных - неважно, но не менее 30 процентов от суммы гранта. Если проект оказался недостаточно зрелым для получения поддержки по программам "Старт" и "Развитие", но он интересен, то мы дадим ему возможность вырасти и окрепнуть, чтобы в следующем конкурсе повысить шансы на победу. Фонд предоставляет таким заявителям грант в размере 800 тысяч рублей для прохождения акселерационной программы.

На что могут быть потрачены деньги?

Павел Гудков: С учетом специфики ИИ средства гранта можно будет направить на расширение мощностей, привлечение внешних экспертов, покупку дата-сетов и аренду облачных сервисов.

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Вы контролируете, на что потрачены деньги?

Павел Гудков: Фонд является инструментом реализации государственной политики в сфере науки и инноваций и несет ответственность за принятые обязательства перед правительством. Как ответственный "управляющий" мы обязаны следить за тем, как наши победители расходуют полученные средства. Мы проверяем отчетность, подготовленную грантополучателем, в том числе по вопросу расходования бюджетных средств.

Насколько активно малые предприятия участвуют в конкурсе?

Павел Гудков: Если говорить языком цифр, то за последние пять лет наш Фонд предоставил поддержку более чем 6 тысячам малых предприятий, создано более 32 тысяч новых рабочих мест. Они получили дополнительную выручку в размере 177 миллиардов рублей. Наша поддержка помогает им встать на ноги, дорасти до уровня, когда они могут идти за финансированием на рынок уже венчурного капитала.

Справка "РГ"

В рамках федерального проекта "Искусственный интеллект" нацпроекта "Цифровая экономика" до 2024 года получат поддержку 569 малых предприятий и 66 коллективов разработчиков открытых библиотек. 580 команд разработчиков в области искусственного интеллекта до конца 2024 года пройдут акселерационную программу.

В рамках нацпроекта "Культура" молодежный центр закупит новое оборудование

Текст: Роман Мерзляков , Татьяна Ткачева
Жители волгоградской Палласовки уже давно не видели кино на большом экране - кинотеатр здесь закрылся лет пятнадцать назад. Когда-то кинозал был и в молодежном центре "Спектр", но и там фильмов давно не крутили. Поэтому посмотреть новые приключения Джеймса Бонда или отечественные комедии жители ездили в Старую Полтавку - за 80 километров.

И вот в рамках нацпроекта "Культура" молодежный центр закупит новое оборудование. Палласовцы получили грант на пять миллионов рублей, и до конца декабря в райцентре появится современный кинотеатр. "Конечно, я рада! Новое всегда интересно, - признается директор "Спектра" Инна Порываева. - У нас живут 39 тысяч человек, а смотреть киноновинки возможности нет. И скоро будет зал с удобными сиденьями на 180 человек". А самое главное - появится новая аппаратура.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
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Жители Тамбовской области тоже смогут смотреть новинки в современном формате - до конца года здесь переоснастят кинотеатры в пяти районах - в Гавриловском, Мичуринском, Петровском, Ржаксинском и Сампурском. По итогам конкурсного отбора Фонда кино им выделили по пять миллионов рублей на закупку цифрового оборудования. В селе Петровское благодаря новой технике можно будет смотреть фильмы в 3D. Кинотеатр на 290 мест входит в структуру муниципального досугового центра. В ближайшее время будут объявлены торги на закупку оборудования - от экрана и звуковой системы до комплекта 3D-очков. "Три года назад мы провели в зале ремонт. Почти каждый день есть сеансы, в том числе и детские. Принимаем школьные группы. Взрослые в основном ездят на премьеры в соседние города. Надеемся, когда заработает 3D-кинозал, наши земляки будут смотреть новинки в Петровском", - призналась начальник отдела культуры администрации Петровского района Алла Шальнева.

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Модернизированный кинотеатр должен открыться до 31 декабря 2021 года. В Петровском рассчитывают сделать это раньше, чтобы односельчане увидели предновогодние премьеры на большом экране

Необычное беспилотное такси создают ученые Севастопольского госуниверситета

Текст: Наталья Граф , Юлия Крымова
Необычное беспилотное такси создают молодые ученые в лаборатории "Динамика полета" Севастопольского госуниверситета. Это полностью российская разработка, построенная на принципиально новом подходе к аэродинамике. Имея компоновку самолетного типа, аэротакси будет взлетать и садиться вертикально.
Уменьшенный макет аэротакси уже протестировали на экспериментальном стенде. Фото: Юлия Крымова

"Проект называется "Три по 200": 200 килограммов грузов он сможет перевозить на расстояние 200 километров со скоростью 200 километров в час, - пояснил "РГ" старший научный сотрудник лаборатории "Динамика полета", доцент кафедры проектирования беспилотных летательных аппаратов СевГУ Павел Кузнецов. - По характеристикам он будет вдвое превосходить коммерческие вертолеты класса Robinson R44, предназначенные для перевозки пассажиров и легких грузов". Аэротакси, которое создают при поддержке нацпроекта "Наука и университеты", сможет летать в беспилотном режиме и при необходимости управляться вручную. Помимо перевозки людей, на нем можно доставлять грузы, использовать для переброски оборудования и техники во время стихийных бедствий, наводнений, лесных пожаров.

Фото: скриншот RT на русском / youtube
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Уменьшенный макет аэротакси уже протестировали на экспериментальном стенде. Макет подвешивают на тросах, подключают множество датчиков, которые передают информацию в автоматическую систему управления. Стенд позволяет создавать ветровые потоки и завихрения, имитировать наклон поверхности, чтобы испытать аэродинамические свойства аппарата. В Год науки и технологий свои разработки ведут и сибиряки. Например, аспирантка Томского государственного университета Евгения Блинкова изучает динамику неуправляемых объектов, движущихся в околоземном космическом пространстве. Молодой ученый получила грант Российского фонда фундаментальных исследований на изучение эволюции орбит космического мусора.

Оказывается, на орбитах запуска сегодня находится более 13,4 тысячи объектов, из которых только 6 процентов - функционирующие. Отработавшие старые спутники, а также фрагменты летательных аппаратов являются космическими "отходами". Они подвержены действию гравитационного поля Земли, притяжению Луны и Солнца. Евгении Блинковой предстоит выяснить, как такой космический мусор будет двигаться с течением времени - в интервале 100 и более лет. "Неуправляемые объекты могут повредить, например, работающие спутники, - рассказывает аспирантка. - Их следует либо уводить, либо точно знать, что они не помешают другим. А для этого нужно знать долговременную эволюцию их орбит". Евгения занимается в молодежной лаборатории компьютерного моделирования и машинного анализа астрономических данных. Шестнадцать ученых наблюдают здесь за астероидами, искусственными спутниками Земли и объектами космического мусора.

В Карелии прошла программа мобильности Ассоциации волонтерских центров

Текст: Антон Валагин , Светлана Цыганкова
Надолго запомнят стажировку в Карелии ребята, которых пригласили поучаствовать в программе мобильности Ассоциации волонтерских центров. В Карелию приехали гости из Иркутской, Архангельской, Вологодской, Свердловской областей, Забайкалья, Москвы, Коми и Крыма.

Во время стажировки в рамках нацпроекта "Культура" они познакомились с онлайн-программой "Навигатор добровольчества", волонтерскими программами в Национальном музее Карелии, республиканском Музее изобразительных искусств, а также музее-заповеднике "Кижи". Посетили места, где наработали интересные культурные практики. А в финале - показали свои навыки на музыкальном фестивале Ruskeala Symphony.

Фото: Пресс-служба правительства Карелии
В Карелии прошел музыкальный фестиваль в горном парке Рускеала

"Проекты наших волонтеров известны не только в Карелии, - рассказала "РГ" руководитель Карельского центра развития добровольчества Дарья Маковецкая. - Некоторые из них показали эффективность, и сегодня их тиражируют добровольческие команды других регионов. А в этом году мы решили представить лучшие практики в сфере организации работы волонтеров в учреждениях культуры. Так что участники стажировки не только познакомились с опытом нашего региона, но и с волонтерской работой в зонах размещения памятников деревянного зодчества. А по итогам нашей встречи они написали волонтерские программы для своих учреждений".

Владимирская область тоже принимала гостей - там прошел Межрегиональный форум волонтеров культуры, посвященный 800-летию со дня рождения князя Александра Невского, "Невский 800". Приехали 200 участников из 53 регионов страны. Для них была приготовлена насыщенная программа: специалисты рассказали о принципах сохранения и реставрации культурного наследия, SMM-продвижении инициатив, организации туристических маршрутов и культурных пространств.

К общественному движению "Волонтеры культуры" присоединились больше 119 тысяч добровольцев 

Гости прослушали лекции известных историков, провели дискуссии с ведущими специалистами по волонтерскому движению, прошли мастер-классы по восстановлению объектов культурного наследия. На "десерт" - экскурсии по историческим местам Владимира и Суздаля.

Малый бизнес получает субсидии на развитие в рамках нацпроектов

Текст: Татьяна Кузнецова , Эллина Труханова
Все больше представителей сферы красоты принимают решение оформиться самозанятыми. И неудивительно - благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы" им предложены комфортный налоговый режим и льготные кредиты.

На Алтае первый заем на развитие профессиональной деятельности в Алтайском фонде финансирования предпринимательства получила нейл-дизайнер Анастасия Туравинина из Благовещенского района. Теперь она сможет открыть свой салон красоты в районном центре.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
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"Свое дело я начала почти пять лет назад - в центре занятости мне дали субсидию и помогли официально зарегистрироваться, - рассказала "РГ" Анастасия. - Сначала работала на дому, затем арендовала небольшое помещение. Но всегда мечтала о просторной студии. И вот на свои сбережения удалось приобрести подходящее помещение, а на ремонт и оборудование денег уже не хватило, поэтому решила обратиться в фонд за поддержкой. Поскольку я работаю официально, то мне быстро согласовали и выдали максимально возможный кредит для самозанятых - почти 500 тысяч рублей сроком на два года. Этого должно хватить на ремонт и обустройство студии. Думаю, что проблем с погашением кредита не будет, ведь условия хорошие - всего 5,5 процента годовых".

Анастасия Туравинина активно участвует в профессиональных конкурсах и тренингах, совершенствует мастерство, поэтому у нее клиентура обширная. Чтобы попасть к ней на маникюр, жительницам Благовещенки и соседних сел приходится записываться за несколько недель. В нынешней студии у мастерицы всего один кабинет, где она делает и маникюр, и педикюр, что не совсем удобно. В собственном салоне, который Анастасия планирует открыть уже через два-три месяца, будут отдельные помещения для разных процедур, современное оборудование и уютный дизайн.

Владимирский предприниматель Ирина Седова, занимающаяся торговлей профессиональной косметикой и аксессуарами, признается: участие в нацпроекте стало для нее неожиданным. Прежде она не слишком верила в доступность мер поддержки по нацпроектам и была даже изумлена скоростью оформления документов и перечисления денег на счет. "Я зашла в центр "Мой бизнес" просто узнать о вариантах поддержки. Меня очень грамотно проконсультировали, потом неделю собирала нужные справки, еще примерно полнедели мы их проверяли и корректировали, и после подписания договора деньги поступили на счет в тот же день", - не перестает удивляться Ирина.

Фото: iStock
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Она получила финансовую поддержку 500 тысяч рублей под 6 процентов годовых на приобретение профессиональной косметики для волос, а также парикмахерских аксессуаров. "Это большая помощь нашему бизнесу, потому что основной его проблемой была нехватка оборотных средств, - объясняет бизнесвумен. - Бывает, что мы даем отсрочку по платежам, запускаем акции с отсроченным платежом. При этом еженедельные заказы мы делаем, а на момент оплаты у нас не хватает нужной суммы, и мы начинаем скрести по сусекам. Теперь деньги на счету есть - чтобы не только пополнить складские запасы, но и ввести в ассортимент другие марки". По словам Ирины Седовой, предоставленная финансовая поддержка по-хорошему развязала руки: дала возможность чаще запускать различные акции, а также позволила большему числу клиентов предложить более выгодные условия для сотрудничества, пойти людям навстречу. Что особенно важно в условиях ковидных ограничений, когда всем нелегко. "Нам дают - мы даем, - объясняет свою позицию Ирина. - Запускаем цепочку добра, потому что благодаря мерам поддержки у нас тоже появилась возможность протянуть руку помощи людям, помочь им встать на ноги".

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