Клишас не поддержал уголовное наказание за подмену телефонных номеров

Вводить уголовное наказание за мошенничество с организацией сервисов по подмене телефонных номеров не стоит. Такое мнение высказал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Ранее стало известно, что Общероссийский народный фронт направил письмо министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву, в котором предлагает ввести уголовную ответственность за организацию сервиса по подмене телефонных номеров.

"Проблема существует, но решать каждую проблему путем уголовной репрессии не стоит. Мы внимательно изучим эту ситуацию и выработаем решение", - сказал Клишас РИА Новости.

В пресс-службе Минцифры агентству сообщили, что в ведомстве уже разрабатывают несколько концепций систем для борьбы со звонками с подменных номеров.