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24.08.2021 14:48
Рубрика: В мире

Комиссар Совета Европы призвала Литву соблюдать права человека

Текст: Юрий Сизов

Крылатая фраза звезды театрального искусства Донатаса Баниониса о том, что на стыке веков исчезла провинция как географическое понятие, возникнув, однако, как способ мышления, к сожалению, имеет прямое отношение к поступкам и позиции политической элиты современной Литвы, констатируют обозреватели.

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Неслучайно комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович даже была вынуждена обратиться к литовскому премьер-министру Ингриде Шимоните с призывом не забывать во время миграционного кризиса о международных обязательствах по соблюдению прав человека, информирует агентство Delfi.

"Очень важно, чтобы члены Совета Европы, сталкиваясь с миграционными вызовами, соблюдали стандарты, предусмотренные в Европейской конвенции по правам человека и в Конвенции о беженцах 1951 года, а также в других основных юридических документах", - заявила европейский политик, адресуя свое послание главе правительства этой прибалтийской республики.

В контексте данных обязательств, пояснила она, тревогу вызывают принятые официальным Вильнюсом поправки к закону о правовом положении иностранцев, которыми отменяются "важные предохранители в процедуре получения убежища", связанные с детальным расследованием фактов, предоставлением юридической помощи и возможностью подачи апелляции.

Во-первых, полагает Миятович, "это, очевидно, будет создавать угрозу принципу невозвращения, а также праву на эффективную защиту". Кроме того, она озабочена тем, что новые законы "позволят применять ускоренные процедуры по отношению к уязвимым лицам, таким как несовершеннолетние без сопровождения, жертвы пыток и торговли людьми, без учета их специфической ситуации".

Комиссар вынуждена была обратить внимание и на тот антигуманный факт, что прибывающие в Литву мигранты размещаются в условиях, которые могут быть приравнены "к условиям нахождения под стражей" и предупреждает, что, автоматически разворачивая мигрантов на границе, нет возможности выявить, не угрожает ли им опасность.

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