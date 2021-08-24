Льготное кредитование - эффективный стимул для ускорения строительства дорог

Уже сейчас устранение административных барьеров в строительной отрасли позволило сократить сроки строительства до 1,5 лет. Дополнительно к этому правительство РФ выделит льготные кредиты на досрочное строительство дорог. Такой инструмент позволит эффективно решать две главные задачи: повышение транспортной связанности регионов нашей страны и окажет поддержку дорожно-строительной отрасли (и смежных индустрий) в сложной ситуации, вызванной последствиями пандемии.

Все мы помним, что вице-премьер Марат Хуснуллин одним из своих приоритетов обозначил необходимость ускорения темпов строительства транспортной инфраструктуры. Из достаточно ярких примеров можно отметить постановку задачи по сокращению сроков сооружения скоростной автомобильной дороги М12 Москва - Казань с 5 до 3-х лет и строительства транспортного кольца вокруг Ростова-на-Дону к 2024 году. Это разумный подход. Вообще, в последнее время дорогам уделяют большее внимание, которого много лет не хватало ни в новейшей истории России, ни в СССР.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием по итогам 2020 года и относительно 2010 года выросла в 1,6 раз (с 664,6 тыс. км до 1096,4 тыс. км, по данным Росстата). Правда, наряду с этим дорог высшей категории совсем мало для нашей страны, порядка 6 тыс. км. В США, например, протяженность таких дорог порядка 100 тыс. км, в Китае - 150 тыс.

По объемам инвестиций в транспорт Россия отстает от среднемировых значений почти в 1,5 раза, а от развивающихся стран - в 2-3 раза. Порядка 70% средств идет на то, чтобы привести инфраструктуру в соответствие с требованиями безопасности, а новых прорывных проектов очень мало.

Конечно, свои коррективы в планирование и реализацию дорожных проектов внесла пандемия. Несмотря на кризис, для дорожного строительства прошлый год оказался крайне удачным - в России было построено на 14% больше инфраструктуры, чем в 2019 году.

Для решения вопроса нехватки финансов, например, был опробован "механизм временно свободных средств", в соответствии с которым было выделено 100 млрд рублей - временно свободные средства взяли в счет будущих лимитов и передали в регионы. Этот опыт оказался успешным, деньги были направлены на реализацию таких значимых для регионов проектов как сооружение моста через реку Шексну в Череповце, строительство Северного обхода Калуги и дороги Нарьян-Мар - Усинск, на год раньше начато возведение нового моста через реку Зея в Благовещенске.

Сейчас этот механизм также продолжают применять.

На сегодняшний день дорожное строительство является одним из лидеров строительной отрасли - как по объему финансирования, так и по численности привлеченных организаций, специалистов и техники. Поэтому очень важно сгладить риски срыва или радикального переноса сроков реализации проектов (в том числе из-за нехватки рабочей силы, увеличения стоимости материалов), которые могут не позволить достичь поставленных целей, негативно повлияв на строительную индустрию и промышленность в целом.

Все мы понимаем, что фактическая плата за выполнение работ осуществляется при вводе и приемке объекта поэтапно, а расплачиваться с рабочими, закупать материалы, организовывать функционирование техники необходимо непосредственно в ходе работ, поэтому поддержка подрядных организаций в форме льготного кредитования крайне востребована. Льготное кредитование позволит подрядчикам обеспечить исполнение обязательств между собой и поставщиками, облегчит взаиморасчеты подрядных организаций со всеми уровнями субподрядчиков по государственным контрактам и выплату заработной платы сотрудникам данных организаций. В результате, как предполагается, темпы строительства дорожной инфраструктуры будут ускорены.

Стоит отметить, что данная мера распространяется на объекты строительства и реконструкцию дорог федерального, регионального и местного значения, которые полностью или частично финансируются из средств федерального бюджета. А при отборе проектов для предоставления такой поддержки приоритет отдается все-таки объектам национальных проектов "Комплексный план расширения и модернизации транспортной инфраструктуры" и "Безопасные качественные дороги", что логично с точки зрения ранее уже определенных приоритетов развития страны.

Поэтому наиболее существенный эффект будет достигнут именно при реализации нацпроектов в сфере строительства дорожной инфраструктуры.