Постановление администрации Липецкой области от 18 августа 2021 года № 330 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Липецкой области на 2022 год"

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" администрация Липецкой области постановляет:
1. Установить величину прожиточного минимума в Липецкой области на 2022 год:
в расчете на душу населения - 10 373 рубля;
для трудоспособного населения - 11 307 рублей:
для пенсионеров - 9 190 рублей;
для детей - 10 654 рубля.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года и действует по 31 декабря 2022 года.
Глава администрации Липецкой области И.Г.Артамонов
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