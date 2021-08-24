Постановление администрации Липецкой области от 18 августа 2021 года № 330 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Липецкой области на 2022 год"

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" администрация Липецкой области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Липецкой области на 2022 год:

в расчете на душу населения - 10 373 рубля;

для трудоспособного населения - 11 307 рублей:

для пенсионеров - 9 190 рублей;

для детей - 10 654 рубля.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года и действует по 31 декабря 2022 года.

Глава администрации Липецкой области И.Г.Артамонов







