МЧС приступило к проверке избирательных участков

До выборов сотрудники надзорных органов МЧС России посетят все избирательные участки, проверив на них соблюдение установленных требований пожарной безопасности.

"В преддверии выборов инспекторы надзорных органов МЧС России проводят комплекс мероприятий по обеспечению пожарной безопасности избирательных участков. На учете ведомства - свыше 82 тысяч объектов, на которых расположено более 93 тысяч избирательных участков. К настоящему времени специалистами МЧС России уже проведено 12 тысяч консультаций ответственных в проведении выборов должностных лиц, а также 9 тысяч практических тренировок по эвакуации людей в случае пожара", - сообщили сегодня в пресс-службе МЧС России.

Как сообщили корреспонденту "Российской газеты" в профильном департаменте МЧС, проведение подобных проверок - стандартная процедура.

Если в ходе проверок будут выявлены нарушения, то их заставят устранить.

Если же нарушения будут носить серьезный характер, скажем, помещение для голосования не оборудовано вообще никакими системами сигнализации или датчиками дыма, то голосование в таких помещениях проводиться не будет. Избирательный участок перенесут в другое место.

И такие случаи раньше уже были. Среди основных нарушений при проверках участков ранее фиксировали отсутствие первичных средств пожаротушения, захламленность эвакуационных выходов или даже полное отсутствие аварийных выходов.

Первые предварительные итоги проверок появятся уже в эту пятницу.