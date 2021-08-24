Медведев: "Единая Россия" выступает за ежегодное увеличение МРОТ

Партия "Единая Россия" будет выступать за увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) каждый год, заявил ее председатель Дмитрий Медведев.

"Благополучие людей" - так назван первый большой раздел программы. В этом смысл нашей социальной политики. Там был определен целый комплекс направлений работы... В частности, партия будет выступать за ежегодное увеличение минимального размера оплаты труда", - сказал Медведев, выступая во вторник на предвыборном съезде партии.

По словам политика, "Единая Россия" ставит задачу добиться серьезно роста доходов в бюджетной сфере для врачей, педагогов, социальных работников, военнослужащих, сотрудников бюджетных организаций, организаций в сфере культуры, научных учреждений.