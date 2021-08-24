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24.08.2021 19:14
Рубрика: Власть

Медведев: "ЕР" предлагает выделить на развитие науки 1,6 трлн рублей

Текст: Дмитрий Гончарук

В предвыборной программе "Единой России" предлагается направить на достижение целей в научной сфере 1,6 триллиона рублей, заявил председатель партии Дмитрий Медведев на ее съезде во вторник.

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"Поддержка и развитие отечественной системы образования, а также поддержка науки - один из главных приоритетов нашей работы", - сказал Медведев.

По его словам, на достижение целей в научной сфере установлен лимит в 1,6 триллиона рублей, который должен войти в программный документ.

"Очень большие деньги, и понятно, что они тоже должны быть истрачены максимально эффективно", - отметил политик.

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