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24.08.2021 18:41
Рубрика: Власть

Медведев: Предложения в программу "ЕР" поступили от двух миллионов граждан

Текст: Дмитрий Гончарук

Программа "Единой России", с которой она идет на выборы в Госдуму, станет руководством к действию на ближайшие годы, заявил председатель партии Дмитрий Медведев, выступая на ее съезде.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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"Этот документ рассчитан на пять лет. В нем есть конкретный набор действий, которые выверены партией с участием коллег из правительства, экспертов и большого количества граждан нашей страны. Мы должны выполнить их максимально четко и в полном объеме", - сказал Медведев.

По его словам, единороссы получили предложения от более чем двух миллионов граждан. "Практически больше половины - в электронной форме, что, естественно, в сегодняшней ситуации удобно", - отметил председатель партии. Он поблагодарил всех представителей партии, которые участвовали в процедуре сбора и анализа предложений в "народную программу".

"Большой вклад внесли все наши товарищи, наша федеральная пятерка, - продолжил председатель партии. - Тема народной программы красной нитью проходила через визиты представителей списка в регионы, наши депутаты, активисты, кандидаты на местах также рассказывали про народную программу, на встречах собирали предложения от граждан, местами постоянных дискуссий стали штабы общественной поддержки, каждую неделю на базе федерального штаба проводились дискуссии в отношении тех или иных разделов программы".

Дмитрий Медведев также подчеркнул, что цель "Единой России" на осенних выборах - выиграть честно и безоговорочно, "не оставив оппонентам никаких шансов".

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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Партия выступает за ежегодное увеличение минимального размера оплаты труда. "Мы также ставим задачу добиться серьезного роста доходов в бюджетной сфере - для врачей, педагогов, социальных работников, военнослужащих, сотрудников бюджетных организаций, организаций в сфере культуры, научных учреждений", - сообщил политик.

Власть Работа власти Внутренняя политика Партии "Единая Россия" Единый день голосования-2021

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