МИД РФ: Москва не заинтересована в прекращении транзита газа через Украину

Россия неоднократно заявляла о том, что не заинтересована в прекращении транзита газа через территорию Украины. Об этом в комментарии для РИА Новости заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

При этом, отметил дипломат, что если Киев не захочет транзита, "Москва обойдется и без него", продолжив выполнять все обязательства по поставкам газа в страны Европы.

"Неоднократно руководство нашей страны, включая президента, говорили о том, что мы не заинтересованы в том, чтобы прекращать транзит через Украину", - подчеркнул Биричевский, напомнив, что у России имеются контрактные обязательства по транзиту. Он также добавил, что Россия никогда не прекращала своих обязательств по поставкам газа в Европу, а проблемы на этом направлении были связаны с украинской стороной.

По словам Дмитрия Биричевского, Россия рассматривает этот вопрос в сугубо экономическом контексте для того, "чтобы все потребители в Европе были довольны, чтобы они получали те объемы, которые им требуются, по цене, которую определяет договоренность и ситуация на рынке".