МИД РФ: "Северный поток - 2" может быть запущен до конца года

Имеются все шансы для того, чтобы газопровод "Северный поток - 2" мог быть запущен до конца текущего года. Об этом в комментарии для РИА Новости заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.

Дипломат отметил, что проект строительства газопровода близок к завершению и до его физического окончания строительства "осталось буквально несколько недель". "Надеюсь, что до конца года есть все шансы запустить его в действие", - отметил Биричевский.

Напомним, что глава российского МИД Сергей Лавров накануне своего европейского турне в интервью для венгерской газеты Magyar Nemzet заявил, что завершение строительства "Северного потока - 2" принесет Европе только плюсы. Министр особо подчеркнул, что звучащие из некоторых европейских столиц утверждения о том, что газопровод усилит их зависимость от России, необоснованны, поскольку сам газопровод обеспечит и укрепит энергетическую безопасность европейских стран на десятилетия вперед.

"Рассматриваем строительство газопровода "Северный поток-2" как исключительно коммерческий, взаимовыгодный проект", - отметил в интервью Сергей Лавров.