Международный
военно-технический
форум армия-2021
Рубрика: Власть
Проект: Форум Армия 2021
24.08.2021 15:17
Текст: Юрий Гаврилов

Минобороны заключило контракт на поставку ракет "Циркон" и "Кинжал"

Во вторник, 24 августа, Минобороны РФ заказало для Вооруженных сил гиперзвуковые ракеты морского и воздушного базирования.

"Подписан государственный контракт на поставку ракеты 3М22 (гиперзвуковая ракета "Циркон"). В ходе Международного военно-технического форума контракт был вручен генеральному директору НПО машиностроения Александру Леонову", - сообщили в военном ведомстве.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
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Там также заявили о заключении контракта с Конструкторским бюро машиностроения на изготовление и поставку партии гиперзвуковых ракет "Кинжал". Подписи под документом поставили замминистра обороны РФ Алексей Криворучко и генеральный конструктор КБМ Валерий Кашин, сообщили в Минобороны РФ.

Там напомнили, что универсальная гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон" предназначена для поражения морских и наземных целей. "Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что гиперзвуковые ракеты "Циркон", способные развивать скорость около 9 М и поражать цели на расстоянии более 1 тысячи км, будут поставлены на боевое дежурство в ближайшее время", - отметили в ведомстве.

О гиперзвуковом ракетном комплексе "Кинжал" известно следующее. По данным Минобороны, оснащенная им авиационная эскадрилья несет опытно-боевое дежурство в Южном военном округе с 1 декабря 2017 года. С апреля 2018 года самолеты МиГ-31 с комплексами "Кинжал" осуществляют регулярные полеты над акваториями Черного и Каспийского морей. Они выполняют задачи в том числе с оперативных аэродромов и с дозаправкой топливом в воздухе, что дает возможность увеличить дальность их применения почти в два раза.

Для подтверждения точностных характеристик "Кинжала" были выполнены практические пуски ракет в сложных метеорологических условиях по целям, расположенным на различных полигонах. Ракеты, пролетев более одной тысячи километров, поразили все цели размером, сопоставимым с легковым автомобилем.

Также экипажи МиГ-31 с комплексом "Кинжал" успешно отработали практические действия по поражению наземных и морских целей совместно с дальними бомбардировщиками Ту-22М3 и под прикрытием истребительной авиации.

Фото: Сергей Птичкин/РГ
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Между прочим, Минобороны РФ в рамках форума "Армия-2021" подписало контракт и на ремонт с модернизацией носителей гиперзвуковых "Кинжалов" - высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31К. Кроме того, заключен государственный контракт на ремонт МиГ-31 с модернизацией до уровня МиГ-31БМ. Подписи под документом поставили замминистра обороны РФ Алексей Криворучко и управляющий директор АО "РСК "МиГ" Андрей Герасимчук.

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