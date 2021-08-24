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Военные быстро оценили небольшую отдачу при стрельбе из автомата АК-12, его удобный регулируемый приклад и тактический ремень. Фото: пресс-служба ЗВО Военные быстро оценили небольшую отдачу при стрельбе из автомата АК-12, его удобный регулируемый приклад и тактический ремень. Фото: пресс-служба ЗВО
Рубрика: Власть
Проект: Форум Армия 2021
24.08.2021 16:21
Текст: Юрий Гаврилов

Минобороны РФ заказало у "Калашникова" зенитные ракеты и автоматы АК-12

Во вторник, 24 августа Минобороны РФ в рамках форума "Армия-2021" заключило контракты с группой компаний "Калашников" на поставку в Вооруженные силы зенитных ракет и автоматов. "Подписаны государственные контракты на изготовление и поставку зенитных управляемых ракет 9М333 и изготовление и поставку автоматов Калашникова АК-12 калибра 5,45", - сообщили в ведомстве.

Минобороны заключило контракт на поставку ракет "Циркон" и "Кинжал"

Об автомате АК -12 впервые широко заговорили лет пять назад, когда Минобороны выбирало оружие для использования в боевой экипировке "Ратник". Тогда основным конкурентом нового автомата Калашникова был модернизированный АЕК-971 завода им. Дегтярева.

После долгих колебаний заказчики остановились на ижевском АК-12 калибра 5,45 мм. В числе его достоинств эксперты называют переработанный спусковой механизм, позволяющий перезарядить автомат одной рукой без передергивания затвора при смене магазина. К тому же он обладает улучшенной эргономикой и большей кучностью при стрельбе очередями.

Бывший в ту пору замминистра обороны Юрий Борисов (ныне он вице-премьер) говорил, что приоритет АК-12 главным образом состоит в его ценовой характеристике - новое изделие концерна "Калашников" обойдется ведомству всего лишь на четверть дороже, чем штатные АК.

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