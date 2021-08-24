Минобороны заказало новые командные ракеты

На форуме "Армия-2021" заключен контракт о поставке Минобороны РФ подвижного комплекса командных ракет.

Контракт заключен с Московским институтом теплотехники (МИТ). Подписи под документом поставили и.о. главы института Сергей Пономарев и замминистра обороны Алексей Криворучко.

МИТ занимается разработкой твердотопливных баллистических ракет межконтинентального класса, отсюда вышли "Тополь" и "Ярс". Командные ракеты используются в системе "Периметр", предназначенной для нанесения ответного ракетно-ядерного удара в случае уничтожения руководства страны и командных пунктов РВСН.

Для доведения команды на старт до пусковых установок применяется командная ракета, вместо боеголовки снабженная мощным передатчиком. Она пролетает над страной, транслируя приказ на запуск боевых МБР, чьи шахты оборудованы приемниками сигнала.

Первоначально "Периметр" использовал командные ракеты шахтного базирования, со временем к ним добавились мобильные пусковые комплексы. По данным из открытых источников, сейчас миссия "Мертвой руки" (так систему прозвали в США) возложена на МБР "Тополь", но командование РВСН намерено снять этот тип с вооружения.