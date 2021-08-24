Премьер-министр Михаил Мишустин расширил меры поддержки птицеводов. Им будут частично возмещать прямые затраты на строительство и модернизацию комплексов, занимающихся созданием племенного материала для отечественных птицеводов.

Единоразовая поддержка на развитие предприятий будет достигать до 20 процентов стоимости объекта.

Средства предусмотрены в рамках государственной программы развития сельского хозяйства. По расчетам Минсельхоза, эта мера поможет обеспечить бесперебойную работу птицефабрик и к 2025 году практически полностью заместить импортный племенной материал отечественным.