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Бронетранспортера БТ-3Ф. Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости Бронетранспортера БТ-3Ф. Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
Рубрика: Русское оружие
Проект: Форум Армия 2021
24.08.2021 12:54
Текст: Иван Петров

На "Армии-2021" презентовали арктическую версию бронетранспортера БТ-3Ф

Арктическую версию бронетранспортера БТ-3Ф, специально адаптированную для действий в условиях Крайнего Севера, представил на военно-техническом форуме "Армия-2021" холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в госкорпорацию "Ростех").

Фото: Омсктрансмаш
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Отмечается, что новинка разработана на базе боевой машины пехоты БМП-3Ф. Новый бронетранспортер адаптирован, по словам производителей, под выполнение специальных задач в условиях экстремальных температур. "Бронемашина оснащена утепленным корпусом и независимой системой отопления, способной поддерживать плюсовую температуру в кабине даже при выключенном основном двигателе. Кроме того, бронетранспортер получил специальные гусеницы с пониженным давлением на грунт, что значительно повысило проходимость машины", - рассказали в холдинге "Высокоточные комплексы".

Что касается вооружения, то БТ-3Ф оснащен 12,7-мм автономным боевым модулем с интегрированным тепловизором и лазерным дальномером. По данным производителя, новый бронетранспортер предназначен для перевозки мотопехоты, специализированных подразделений, а также способен выполнять роли тактического командного пункта или медицинской машины.

Модернизированный "арктический" вариант БТ-3Ф сохранил от своего предшественника БМП-3Ф высокий уровень защищенности и мобильности. При этом новинка получила новые возможности для действий при температурах до минус 50 градусов. "Бронемашина оснащена двигателем мощностью 450 л.с. с запасом хода в 600 километров. Она способна плавать, десантироваться с помощью тяжелых парашютных систем или перевозиться на внешней подвеске вертолета Ми-26. Бронетранспортер призван значительно повысить боевой потенциал подразделений, выполняющих задачи в Арктике", - пояснил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхан Оздоев.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
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В зависимости от комплектации БТ-3Ф может перевозить, кроме экипажа, до 15 десантников. Кроме того, на борту имеется возможность разместить дополнительное оборудование, например, беспилотный комплекс, предназначенный для разведки и целеуказания.

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