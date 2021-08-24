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24.08.2021 09:07
Рубрика: Власть

На учениях под Астраханью применили комплекс "Панцирь"

Текст: Роман Мерзляков

Расчеты противовоздушной обороны использовали зенитную ракетную систему "Фаворит" и ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" для отражения налета бомбардировщиков и беспилотной авиации условного противника на аэродроме Приволжский в Астраханской области.

Фото: Омсктрансмаш
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Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, в роли врага выступили экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 и стратегических бомбардировщиков Ту-22М3.

Специальное учение проводится одновременно на 25 полигонах в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, на Кубани и Ставрополье, в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Карачаево-Черкесии, Крыму и на военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

Всего привлечено до десяти тысяч человек личного состава, задействовано около трех тысяч единиц техники.

В ходе учения отрабатывают управление материально-техническим обеспечением при развертывании войск.

В регионах Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область

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