На учениях под Астраханью применили комплекс "Панцирь"

Расчеты противовоздушной обороны использовали зенитную ракетную систему "Фаворит" и ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" для отражения налета бомбардировщиков и беспилотной авиации условного противника на аэродроме Приволжский в Астраханской области.

Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, в роли врага выступили экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 и стратегических бомбардировщиков Ту-22М3.

Специальное учение проводится одновременно на 25 полигонах в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, на Кубани и Ставрополье, в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Карачаево-Черкесии, Крыму и на военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

Всего привлечено до десяти тысяч человек личного состава, задействовано около трех тысяч единиц техники.

В ходе учения отрабатывают управление материально-техническим обеспечением при развертывании войск.