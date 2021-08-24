На выплаты пенсионерам и военным потратят 500 млрд рублей

На единовременные выплаты пенсионерам и военнослужащим из федерального бюджета выделят порядка 500 млрд рублей. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала "Россия-24".

"Это требует немалых бюджетных ресурсов. По нашим оценкам, эти два решения стоят порядка 500 млрд рублей", - сказал он.

Силуанов уточнил, что средства на выплаты будут взяты из доходов, которые получит государство в этом году.

Напомним, с предложением выплатить пенсионерам по 10 тысяч рублей Владимир Путин выступил в минувшее воскресенье, 22 августа. Президент подчеркнул, что средства должны получить все пенсионеры - в том числе и работающие, и военные. Кроме того, единовременную выплату в 15 тысяч рублей до конца года должны получить военные.