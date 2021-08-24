Начальник штаба ОДКБ обсудил военные новинки с коллегами на "Армии-2021"

Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров принял участие в мероприятиях Международного военно-технического форума "Армия-2021". Там он провел рабочие встречи со своими иностранными коллегами, представителями оборонных ведомств Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистан. Естественно речь шла о новинках вооружений и передовых военно-технических разработках.

Также, по информации пресс-службы штаба организации, обсуждались вопросы взаимодействия, направленные на совершенствование системы коллективной безопасности ОДКБ.

"Обеспечение военной безопасности государств - членов ОДКБ невозможно без плотного и конструктивного военно-технического сотрудничества между партнерами по Организации. Международный военно-технический форум "Армия-2021" создает отличные условия для эффективной интеграции в данном направлении", - отметил Анатолий Сидоров.