Народный автопробег губернатора Ямала

Поездка губернатора ЯНАО за рулем автомобиля по региону стала для его жителей одним из самых ожидаемых событий лета. По данным ВЦИОМ, 67% северян собирались следить за перемещениями главы региона, чтобы рассказать о своей жизни, задать ему вопросы, поделиться проблемами, узнать о ближайших планах власти. А принять участие в автопробеге, как было объявлено заранее, пообщаться или повлиять на маршрут Дмитрия Артюхова могли и вовсе все 100% ямальцев - то есть абсолютно каждый.

За руль отечественной темно-красной LADA XRAY Дмитрий Артюхов сел 9 августа и за две недели проехал 1500 км - от Салехарда до границы с ХМАО по главной трассе округа, заезжая в города и поселки региона. Это уже третья подобная поездка губернатора, он посвящает ей половину августа каждый год. В этом году за неделю до старта автопробега был запущен специальный портал - ямальцы могли отправлять туда свои пожелания о маршруте. Сами жители рекомендовали, куда именно нужно обязательно заехать руководителю региона. Именно поэтому вояж губернатора был назван "Честным маршрутом". Прислали Артюхову к поездке 3366 вопросов, жалоб и предложений.

Так, жительница поселка Пангоды Надежда Рябовол написала Артюхову о том, что их относительно новый многоквартирный дом может рухнуть в любой момент. "Есть риск обрушения потолков, а компания, которая обслуживает это строение, абсолютно не реагирует на жалобы людей", - отметила женщина. Проблемный дом и встреча с его жителями стали одной из точек маршрута. Артюхов многострадальный дом осмотрел и тут же во время разговора с жильцами предложил несколько вариантов решения проблемы. Он дал главе района две недели для того, чтобы с каждым отработать подходящий план действий.

В каждом населенном пункте попутчиком Дмитрия Артюхова мог стать любой активный ямалец, который знает о проблемах города или района не понаслышке. Во время поездки руководитель посетил 6 городов и 6 поселков в шести муниципалитетах. Весь путь Артюхов рулил "Ладой" сам. Во время остановок посещал объекты, проверял, как исполняются его поручения на местах и - самое главное - общался с ямальцами. В пресс-службе Артюхова подсчитали - за две недели поездки он больше 14 часов общался с местными жителями на открытых встречах. Лично ответил на множество вопросов. Градус дискуссии порой зашкаливал, но ни один из вопросов не остался без ответа.

Фото: Сергей Черкашин

"Особенно запомнилась девочка, - делится впечатлениями от встреч с ямальцами Дмитрий Артюхов. - На тот момент мы уже два дня работали в городе, и этот вопрос еще никто не ставил, а она, молодец! Причем она просила не за себя, а за своих земляков, ребят коренной национальности, которые учатся здесь. Спальный корпус интерната, как я понимаю, переполнен, понятно, что там некомфортно, и она очень своевременно обозначила проблему… Знаете, просто душа разрывается, и все темы, конечно, актуальны, но дети и все, что связано с ними и с их проблемами, особенно важно".

В поездке Дмитрия Артюхова сопровождала ямальский блогер Ирина Пономаренко, администратор крупнейшего независимого местного Telegram-канала. Ямальцы блогера уважают за прямоту, с которой автор всегда заявляет о наболевших проблемах региона. Свои жалобы жители округа часто присылают Ирине, она их размещает на своем интернет-ресурсе и узнает у ответственных лиц о решении проблем. Блогер отлично знает, чем живет регион и его население. Вот что написала Пономаренко в своем канале по итогам поездки с Дмитрием Артюховым: "Поездка удивила в целом. Не первый это губернатор в зоне доступа за годы моей работы. У нас обычно губернатор - кто? Человек из телевизора или с почетным караулом из СМИ и пресс-службы. Артюхов же не играет "свойского" парня. Он и есть такой. За десятки часов пути уж где-нибудь да прокололся бы, но нет. Очень органично живет без барских замашек. Из тем, что трогают его больше всего: дети, проблемы со здоровьем у ямальцев. Ни одной истории не прошло мимо сердца".

Фото: Сергей Черкашин

В общем, поездку ямальского губернатора на красной "Ладе" заметили не только северяне. Кейс Артюхова активно обсуждают политические консультанты и эксперты федерального уровня.

"Глава Ямала готов ответить на любые, в том числе и самые "неудобные" вопросы, по ходу дела оценивает состояние дорог и инфраструктуры региона, принимает кадровые решения. Так, например, после аналогичной поездки в прошлом году был снят с должности руководитель департамента транспорта и дорожного строительства ЯНАО, -замечает политконсультант, руководитель Центра общественно-политических проектов Константин Листратов. -

Думаю, что подобный подход к делу является примером для других руководителей регионов. Примечательно, что как только Артюхов вступил в должность, он сразу вышел в социальные сети. Каждый житель ЯНАО может задать Артюхову любой интересующий вопрос, например, в Инстаграм, и получить оперативный ответ".

На сегодняшний день в стране не так много губернаторов, которые открыто коммуницируют с населением своего региона, считает эксперт. Листратов напоминает, что Дмитрий Артюхов сегодня является самым молодым российским губернатором, ему не составляет особого труда сесть за руль и проехать 1500 км от Салехарда до Ноябрьска. По мнению Листратова, губернатор ЯНАО прекрасно представляет потребности своих земляков и постоянно держит руку на пульсе. Как результат, растет доверие населения к власти в целом, поэтому Артюхов традиционно входит в число лидеров по показателям доверия со стороны местных жителей.