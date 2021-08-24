Российскую базу в Таджикистане вооружили новыми ракетными комплексами

На фоне нестабильной ситуации в Афганистане российскую 201-ю военную базу в Таджикистане усилили новыми противотанковыми ракетными комплексами "Корнет". Об этом во вторник сообщила пресс-служба Центрального военного округа.

Комплексы предназначены для поражения бронированной техники противника и воздушных целей, включая вертолеты и беспилотники. Это особо актуально, учитывая, что американские военные, в спешке покидая Афганистан, оставили талибам (международная террористическая организация, запрещенная в РФ. - Прим. "РГ") не только бронетехнику, но и боевую авиацию, которой у них никогда не было.

"Наведение ракеты на цель осуществляется по лазерному лучу. Максимальная дальность стрельбы - 5,5 км, минимальная - 100 м", - рассказали о характеристиках "Корнетов" российские военные.

В этом месяце Россия провела 2 учения у афганской границы: одно совместно с Узбекистаном, другое - с Узбекистаном и Таджикистаном. В маневрах приняли участие несколько тысяч военнослужащих, авиация, артиллерия и бронетехника. На учения в Узбекистан Россия направляла 4 дальних бомбардировщика Ту-22М3. На учения в Таджикистан - штурмовые самолеты Су-25, базирующиеся на российской авиабазе Кант в Киргизии.

5 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что российские военные базы в Таджикистане и Киргизии будут задействованы в защите рубежей ОДКБ в случае агрессии с афганского направления.