Неизвестные угнали украинский самолет из аэропорта Кабула

Предназначавшийся для эвакуации украинцев из Афганистана самолет был похищен неизвестными и вылетел в Иран с группой неустановленных лиц на борту. Об этом в эфире "Общественного радио" рассказал замминистра МИД Украины Евгений Енин.

По его словам, самолет был "фактически угнан" из аэропорта Кабула. "В минувшее воскресенье наш самолет захватили другие люди. Во вторник у нас фактически украли самолет - он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев", - заявил Енин в эфире радиостанции.

Он также добавил, что следующие три попытки по эвакуации граждан Украины также не были успешными, поскольку пассажирам не удалось попасть на территорию аэропорта. Енин уточнил, что один борт все-таки смог вылететь из Кабула и уже приземлился в аэропорту "Борисполь".

"На борту находились 98 пассажиров и пять членов экипажа", - заявил замминистра, уточнив, что среди них - 41 гражданин Украины. При этом, по словам Енина, в Афганистане все еще находится не менее 50 украинцев.