Немцев возмутили гарантии Берлина Киеву по транзиту газа

Заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель о возможных санкциях в отношении России из-за "Северного потока-2" вызвало критику со стороны немцев. Такого рода "гарантии" Киеву со стороны Берлина в ситуации с поставками газа вызвали непонимание со стороны читателей немецкого издания Spiegel.

Так, один из пользователей выразил непонимание факта столь большого ажиотажа вокруг Украины и завершения строительства "Северного потока-2". Он обратил внимание на то, что благодаря новому газопроводу российская компания "Газпром" снизит издержки за транзит, что автоматически положительным образом должно сказаться на расходах рядовых немцев на отоплении. "Из-за чего такое волнение? Из-за того, что Украина упустит миллиардную прибыль на (транзитных - прим. "РГ") сборах? Так "Газпром" не отвечает за украинский бюджет. Кстати, "Нафтогаз" в прошлом в нарушение закона перекрывал газопровод и перенаправлял неоплаченный газ. Но в скором времени они лишатся такой возможности", - говорится в его комментарии.

Другой читатель выразил недоумение от того, что все вокруг переживают и пытаются почему-то нести ответственность за бюджет Украины вместо Киева. "При всем желании не могу понять, почему ФРГ следует отвечать за украинский бюджет. Это в Киеве должны озаботиться получением иных доходов в случае снижения платы за транзит", - написал пользователь под ником PioNier.

Аудитория Spiegel также обращает внимание на то, что диверсификация поставок газа из России в Европу как раз таки будет способствовать более предсказуемой ситуации на рынке голубого топлива. И Украина, как это было неоднократно, уже не сможет шантажировать ни Москву, ни ЕС возможностью перекрыть пролегающий через ее территорию газопровод.