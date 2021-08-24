Немецкие социал-демократы впервые обогнали в опросах партию Меркель

Избирательная кампания в Германии преподносит новые сюрпризы. Почти за месяц до выборов в бундестаг, которые пройдут 26 сентября, Христианско-демократический союз, до сих пор считавшийся фаворитом гонки, уступил в рейтинге социал-демократам - своим младшим партнерам по коалиции. Такое случилось впервые за 15 лет, отмечает Deutsche Welle.

Как сообщил институт Forsa, ХДС, в котором состоит канцлер Ангела Меркель, вместе с баварским Христианско-социальным союзом (они традиционно идут на выборы в одной связке) набирают 22 процента, что на один процентный пункт меньше, чем еще неделю назад. В исторической ретроспективе это худший результат консерваторов с 1984 года по версии Forsa.

Зато Социал-демократическая партия Германии на целых два процентных пункта улучшила свой результат - ее поддержали 23 процента респондентов. Таким образом, СДПГ впервые не только в этой гонке, но и за последние 15 лет обогнала альянс ХДС/ХСС в опросах института.

На один процент опустились и "Зеленые" - за них готовы отдать голоса 18 процентов опрошенных.

Остальные показали стабильный результат: Свободная демократическая партия - 12 процентов, "Альтернатива для Германии" - 10 процентов, Левые - 6 процентов.

Ранее глава предвыборного списка СДПГ, действующий министр финансов Олаф Шольц также вырвался вперед в личной гонке кандидатов в канцлеры. Согласно опросу института общественного мнения INSA, в начале августа за 63-летнего Шольца готовы были проголосовать 27 процентов немцев. А вот кандидаты от ХДС и "Зеленых" остались далеко позади: Армин Лашет мог бы получить лишь 14 процентов голосов, а Анналена Бербок - 13. Разумеется, такая постановка вопроса условна, ведь в Германии глава правительства не избирается напрямую.

Многие эксперты в Германии полагают, что, в отличие от социал-демократов, партия Меркель просчиталась, сделав ставку на главу ХДС, премьера земли Северный Рейн-Вестфалия Лашета. Возможно, если бы кандидатом в канцлеры от альянса выступал харизматичный лидер сестринского ХСС, баварский премьер Маркус Зедер, то рейтинг консерваторов не поплыл бы так стремительно за пять недель до выборов.