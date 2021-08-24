Невозможно заказать еду или такси. Сервис "Яндекса" обрушился по всей России

В работе сервиса "Яндекс.Go" произошел сбой. В результате пользователи не могут воспользоваться некоторыми услугами, включая заказ такси, доставку еды и другие.

Яндекс сбоит по всем фронтам - уже полчаса как упали все сервисы, невозможно заказать еду или такси — Новый Нижегородский (@04nnov) August 24, 2021

Перебои в работе затронули пользователей сервиса как в России, так и в других странах. Представители "Яндекса" утверждают, что в компании осведомлены о сбое и занимаются его устранением.

Что-то сломалось :( Уже чиним! Простите за неудобства. — Яндекс Go (@yandex_go) August 24, 2021

Также пользователи жалуются, что другие сервисы заказа такси столкнулись с повышенным спросом из-за простоя "Яндекс.Go", и подняли цены.