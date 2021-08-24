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Невозможно заказать еду или такси. Сервис "Яндекса" обрушился по всей России

Текст:   Антон Благовещенский
24.08.2021,  
10:26
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

В работе сервиса "Яндекс.Go" произошел сбой. В результате пользователи не могут воспользоваться некоторыми услугами, включая заказ такси, доставку еды и другие.

Перебои в работе затронули пользователей сервиса как в России, так и в других странах. Представители "Яндекса" утверждают, что в компании осведомлены о сбое и занимаются его устранением.

Также пользователи жалуются, что другие сервисы заказа такси столкнулись с повышенным спросом из-за простоя "Яндекс.Go", и подняли цены.

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