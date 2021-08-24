Олег Меньшиков представил новое "театральное меню" Театра Ермоловой

"Нам очень приятно стать первым театром в Москве, которому удалось сделать такую интересную историю. Теперь перед спектаклем вы успеете вкусно и быстро поужинать. Зрители Ермоловского смогут попробовать два сета - "Первый звонок" и "Второй звонок", а к третьему звонку будем ждать всех в зале", - анонсирует театр новинку.

Но все же главное место в театре занимает пища не материальная, а духовная. О планах на новый, уже 96-й по счету, сезон рассказал Художественный руководитель театра Олег Меньшиков.

Зрителей ждут сразу три громких премьеры. Сезон на Основной сцене откроет спектакль "Леди Макбет Мценского уезда" по произведению Н. Лескова в постановке Данила Чащина.

Холодные ноябрьские вечера скрасит еще одна премьера - пьеса Уильяма Шекспира "Двенадцатая ночь, или что угодно", которую ставит режиссер Олег Долин. А в январе режиссер Талгат Баталов выпустит спектакль по сатирической прозе Александра Цыпкина "Идеальный Че".

Не менее насыщенный и интересный репертуар готовится для Новой сцены. "Режиссер-постановщик Владимир Киммельман готовит премьеру спектакля "Антигона" по пьесе Ж. Ануя, а режиссер Роман Лыков поставит пьесу "Сузуки" Алексея Шипенко. Участницы творческой лаборатории "Группа продленного дня" прошлого сезона - режиссер Майя Дороженко и художница Азиза Кадыри - представят уже полноценный спектакль, но подробности пока в секрете", - рассказывают в театре.

Кстати, театр намерен активнее использовать виртуальное пространство. Участники лаборатории "Группа продленного дня" продолжат работу и попытаются выяснить, как именно репертуарный театр может существовать в интернете.

Тем временем

Театр Ермоловой готов обратиться в суд с заявлением о защите чести, достоинства и деловой репутации театра и его художественного руководителя. Напомним, что театр уволил ряд актеров, объяснив свое решение "оптимизацией ресурсов на фоне пандемии". Однако сами сокращенные актеры с такой формулировкой не согласились и потребовали провести в театре независимые проверки. Они уверены, что таким образом руководство избавилось от неугодных людей. В театре же настаивают, что все было сделано по закону. Более того, многочисленные проверки, которые регулярно проходят в учреждении, не выявили никаких нарушений. Руководство театра готово защищать свое доброе имя в суде.