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24.08.2021 19:30
Рубрика: Власть

Патрушев: Все несогласные с мировым диктатом США страны объявляются угрозой

Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 192(8543)
На фоне пандемии усилились негативные тенденции в международных отношениях. Растет конфликтный потенциал, замедляется развитие мировой экономики, появляются все новые угрозы глобальной стабильности. Об этом во вторник на ежегодной встрече с коллегами из стран БРИКС, курирующими вопросы безопасности, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

По его словам, тревожной тенденцией является дальнейшее обострение межгосударственных противоречий, которые осложняются идеологическим противостоянием.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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"Речь идет прежде всего о попытках навязать нашим народам чуждые им идеалы, которые пытаются выдать за так называемые универсальные демократические ценности. Насколько жизнеспособны режимы, которые на их основе Запад пытается строить по всему миру, мы с вами видели буквально неделю назад в Афганистане", - подчеркнул Патрушев. По мнению секретаря российского Совбеза, во многом подобная ситуация напоминает эпоху "холодной войны". Запад борется за сохранение своего мирового доминирования, игнорируя объективный запрос международного сообщества на коллективные действия по противодействию общим угрозам и вызовам. При этом он пытается не только сохранить свое политическое, военное и экономическое доминирование, но и присвоить себе статус морального арбитра.

Даже охватившая планету пандемия не останавливает ряд стран от настойчивого продвижения своей деструктивной повестки, подрывающей суверенитет других государств и стабильность целых регионов. Набор их инструментов весьма широк: односторонние санкции, расшатывание основ международного права, разжигание межнациональных и межконфессиональных конфликтов, развертывание масштабных пропагандистских кампаний, фальсификация истории, подрыв традиционных ценностей, политизация спортивной, культурной, гуманитарной и экологической сфер.

Такая линия ведет к разрушению сформированной по итогам Второй мировой войны глобальной архитектуры, основанной на равенстве всех суверенных игроков и координирующей роли ООН. Вместо этого Запад предлагает человечеству так называемый порядок, основанный на своих правилах.

Россия намерена приложить все усилия для защиты системы международного взаимодействия, сформировавшейся по итогам Второй мировой войны

"По сути, в рамках этой доктрины мир делится на две неравные части: элиту в лице США и их ближайших союзников, которые эти правила диктуют, и бесправное большинство, которое должно им повиноваться. Все несогласные с такой постановкой вопроса страны объявляются угрозой или изгоями", - заметил Патрушев.

Очевидно, что традиционные, проверенные временем формы межгосударственного диалога при этом фактически упраздняются. На смену им приходят закулисные сговоры, по итогам которых нередко решаются судьбы суверенных государств. Как напомнил секретарь СБ РФ, в свое время именно подобный подход Запада дал старт нацистской агрессии в Европе. Поэтому Россия выступает резко против таких практик и намерена приложить все усилия для защиты системы международного взаимодействия, сформировавшейся по итогам Второй мировой войны. По мнению Патрушева, в этих условиях БРИКС может сыграть важную стабилизирующую роль в международных отношениях. "Наша "пятерка" дает убедительные примеры эффективной работы по актуальным мировым проблемам на основе принципов открытости, равноправия, взаимного уважения и отсутствия скрытой повестки", - сказал секретарь Совбеза. Его коллеги также согласились с тем, что страны БРИКС объединяет признание главенства международного права и координирующей роли ООН, неприятие вмешательства во внутренние дела независимых государств, готовность бескомпромиссно отстаивать свои национальные интересы и с пониманием относиться к суверенным решениям других игроков. Это, как отметил Патрушев, делает взаимодействие в формате "пятерки" притягательным для других государств развивающегося мира, которые не хотят быть втянутыми в новое глобальное противостояние.

Фото: ERIC LALMAND / Belga / AFP
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11-я ежегодная встреча высоких представителей государств БРИКС - Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, курирующих вопросы безопасности, прошла в режиме видеоконференции. Хотя изначально председательствующая в этом году Индия предлагала очный формат встречи. Но свои коррективы опять внесла пандемия. Кроме Николая Патрушева во встрече приняли участие руководитель кабинета институциональной безопасности при президенте Бразилии Аугусто Элено, советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал, член Политбюро ЦК КП Китая Ян Цзечи и заместитель министра в администрации президента ЮАР Зизи Кодва.

Как рассказал корреспонденту "РГ" официальный представитель аппарата Совбеза Евгений Аношин, во время дискуссии стороны обсудили современные вызовы и угрозы глобальной, региональной и национальной безопасности. Кроме того, они рассмотрели перспективы активизации взаимодействия правоохранительных органов государств БРИКС, вопросы, связанные с сотрудничеством в сфере здравоохранения. Подробно подняты темы противодействия терроризму и обеспечения безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий.

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