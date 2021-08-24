Песков: Единовременная выплата пока будет только пенсионерам

Новые выплаты, кроме решения по пенсионерам, сейчас не планируются. Об этом заявил, отвечая на вопрос журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Нет, в воскресенье речь шла о всех пенсионерах, военных пенсионерах различных ведомств силового блока. О других категориях сейчас речи не идет", - подчеркнул Песков. Напомним, президент уже подписал соответствующие указы: по 10 тысяч рублей получат единовременно все пенсионеры уже в сентябре.

"Давайте не забывать про выплаты, которые только что прошли для большой категории граждан, имеются в виду (выплаты, - прим. "РГ") для граждан с детьми, в разной конфигурации, это очень важно", - напомнил Песков.