Песков рассказал о контроле правительства за ситуацией с ценами

Правительство постоянно следит за ситуацией с ценами, как и поручал президент, заверил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Владимир Путин положительно оценивает усилия правительства по сдерживанию цен. "Да, безусловно", - сказал Песков. И хотя пока каких-то встреч с представителями профильных министерств у него не запланировано, при этом президент регулярно проводит совещания по вопросам социально-экономического развития, напомнил он.

"Правительство контролирует ситуацию с ценами, есть прямое поручение президента", - констатировал его пресс-секретарь, напомнив слова Путина о том, что цены растут из-за процессов, связанных с внешней конъюнктурой и некоторыми внутренними проблемами. "И тем, и другим правительство занимается, но ситуация непростая, и в этой связи занимается на постоянной основе", - подчеркнул он. "Это требует внимания, потому что параметры постоянно меняются, что требует дополнительных усилий кабмина. Но этот вопрос постоянно на контроле", - заключил Песков.