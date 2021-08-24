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24.08.2021 16:42
Рубрика: Общество

Планетологи рассказали о снегопаде на Марсе

Текст: Денис Передельский
Новое исследование марсианской поверхности показало, что снег на Красной планете шел примерно около миллиона лет назад. Его остатки сохранились до сих пор, и они представляют собой плотные и насыщенные зерна льда, обладающие способностью таять.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Исследование опубликовано в журнале Journal of Geophysical Research: Planets, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Новый анализ данных о марсианской поверхности провела совместная команда ученых, составленная из представителей нескольких университетов и институтов США. Курировало проект космическое агентство NASA.

Фото: Forbes et al., Nature Astronomy 2021
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Базой для анализа стали многочисленные данные, собранные различными космическими аппаратами за последние два десятилетия. За это время лед был обнаружен во многих местах на Марсе. Большую его часть удалось заснять с орбитальных спутников. Например, значительный массив данных был собран орбитальным аппаратом NASA Mars Reconnaissance Orbiter.

Однако до последнего времени было очень трудно определить размер зерен этого льда, а также степень его насыщенности марсианской пылью. Последний аспект особенно интересует ученых, поскольку Марс считается пыльной планетой. На его поверхности бушуют "пылевые дьяволы" - мощные и внезапно возникающие пылевые вихри. Изучение состава пыли во льду может помочь ученым выяснить, как и когда он образовался.

Именно эту задачу пытались решить в своем исследовании планетологи Адитья Хуллер и Филип Кристенсен из Университета штата Аризона и их команда. Предполагая, что лед на Марсе по своим характеристикам может быть сопоставим с земным льдом, в команду был приглашен эксперт по льду и снегу Стивен Уоррен из Вашингтонского университета.

Для анализа были взяты объединенные данные, полученные от космических аппаратов Phoenix Mars Lander и Mars Reconnaissance Orbiter, с последующим компьютерным моделированием. По сути, был разработан новый метод, который позволяет определять основные характеристики льда по его яркости и цвету.

На первом этапе компьютерное моделирование помогло спрогнозировать степень яркости снега и льда на Земле при различных условиях. Затем ученые сумели успешно сопоставить яркость земного и марсианского льда, что, в свою очередь, помогло определить уровень запыленности льда на Красной планете.

Фото: NASA
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Авторы исследования объясняют, что на самом деле лед на Марсе намного темнее того свежего снега, который мы наблюдаем на Земле. Чем он темнее, тем более пыльным он является. А чем больше пыли во льду, тем он становится теплее. Это означает, что насыщенность пылью способна влиять на стабильность льда, включая его изменения с течением времени. Иными словами, при определенных условиях лед на Марсе может таять, как и на Земле.

"Есть вероятность того, что этот пыльный и темный лед может растаять на несколько сантиметров, - говорит Адитья Хуллер. - И любая подповерхностная жидкая вода, образующаяся в результате этого таяния, будет защищена от испарения в тонкую атмосферу Марса покрывающим ее слоем льда".

Опираясь на данные моделирования, ученые также выяснили, что лед, обнаруженный на Марсе аппаратом Phoenix Mars Lander, образовался в результате пыльного снегопада, прошедшего где-то около миллиона лет назад, как и другие ледяные отложения, обнаруженные ранее в средних широтах Марса.

"Широко распространено мнение о том, что Марс на протяжении всей своей истории пережил несколько ледниковых периодов, - резюмирует Хуллер. - Похоже, что лед, обнажающийся в средних широтах Марса, является остатком этого древнего пыльного снегопада".

Общество Наука Общество Космос Исследование Марса

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