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24.08.2021 09:41
Рубрика: В мире

Политолог Андрей Золотарев: Нынешний курс Киева приведет к распаду Украины

Текст: Алексей Чуриков

Проводимый нынешними властями Киева курс неминуемо приведет к распаду Украины. Такое мнение выразил руководитель аналитического центра "Третий сектор", украинский политолог Андрей Золотарев. В опубликованной на сайте "Главред" статье он подчеркивает, что прошедшие с момента обретения Украиной независимости 30 лет привели к довольно печальным итогам.

Фото: AP
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"Ведь Украина - единственная из постсоветских республик, которая так и не вышла на тот уровень ВВП, который у нее был в 1991 году. Украинская экономика была 15-й экономикой мира, но скатилась куда-то далеко", - пишет Золотарев, подчеркивая, что политическая элита Украины восприняла свалившиеся ей в руки независимость и власть, как инструмент для личного обогащения.

Он также обращает внимание на то, что солидный потенциал Украины в сфере развития сельского хозяйства не просто не развивается. По мнению Золотарева, страну превращают в "аграрно-сырьевой придаток стран "золотого миллиарда".

Политолог отмечает, что ни в экономическом, ни в социальном смысле Украина все эти годы не развивалась. "Сегодня уровень жизни и ВВП на душу населения даже в Казахстане выше, чем в Украине. Во многом это является результатом того, что модель перезапуска экономики, которая была избрана руководством страны в 90-е годы, то есть олигархическая модель, во многом предопределила нынешние беды и проблемы Украины. Это привело к тому, что мы получили в 2013-2014 гг.: когда политическая элита Украины меняла геополитический вектор, партийные и идеологические знамена, она преследовала единственную цель - личное обогащение. А рядовые украинцы были заняты выживанием", - отмечает Золотарев.

Отдельно он отмечает и удручающую демографическую ситуацию. "В итоге нас уже не 52 миллиона, а 35-37 миллионов, а, может быть, и того меньше. Это, пожалуй, наиболее наглядный пример. Украина так и не стала страной, в которой дети хотят жить и с которой связывают свое будущее. Причем это касается и детей политической элиты (порой кажется, что наша политическая элита работает вахтовым методом, готовя запасные аэродромы где-то за рубежом), и детей простых украинцев, которые массово выезжают за границу", - пишет политолог.

Фото: Ирина Яковлева/ТАСС
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При этом Золотарев подчеркивает, что если двадцать лет назад люди выезжали за рубеж работать и накопить средства на жизнь, бизнес или строительство дома, "то теперь они уезжают с концами". "Это самое прискорбное, поскольку мы теряем человеческий капитал", - говорится в статье.

По мнению политолога, до сих пор политика на Украине остается одним из самых "высокорентабельных бизнесов - в политику идут зарабатывать, а не служить народу". Это в конечном итоге привело к конфликту в стране и потере территорий.

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"Если Украина будет двигаться тем же курсом, что и все 30 лет независимости, ее ждет распад. Возможно, государство и будет упаковано в какую-то более-менее пристойную форму, но оно не будет экономически связано. Де-факто украинское государство сейчас связывает лишь полиция, денежная единица, вооруженные силы и торговые сети, а экономическая связанность государства ослабевает", - заключил Андрей Золотарев.

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