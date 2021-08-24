Путин и Моди договорились о постоянных консультациях России и Индии по Афганистану

Президент России и премьер-министр Индии провели телефонный разговор. Лидеры обменялись мнениями по ситуации в Афганистане и затронули вопросы развития двусторонних отношений. Нарендра Моди поблагодарил Владимира Путина за помощь в борьбе с коронавирусом.

Лидеры отметили важность скоординированных усилий, способствующих установлению в Афганистане мира и стабильности, обеспечению безопасности в регионе, сообщили в пресс-службе Кремля. Путин и Моди настроены усилить сотрудничество в противодействии распространению террористической идеологии и наркоугрозе, исходящей с территории Афганистана. Было решено создать канал постоянных консультаций по этой теме.

Также в разговоре затрагивались вопросы развития российско-индийских отношений, в том числе в торгово-экономической сфере. Кроме того, Моди выразил признательность за содействие в борьбе с распространением коронавируса, включая поставку и производство в Индии российских вакцин, а также передачу необходимых лекарств и медицинского оборудования. Еще лидеры обсудили график контактов на различных уровнях.