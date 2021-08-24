Путин объявил о новой программе по расселению аварийного жилья

Владимир Путин заявил, что нужна новая программа по расселению аварийного жилья.

"Программу, по которой будет расселено жилье, признанное аварийным на 1 января 2021 года", - сказал президент, выступая на съезде "Единой России".

Он предложил выделить на эти цели 45 миллиардов рублей из федерального бюджета.

Президент отметил, что сейчас в регионах расселяют аварийное жилье, признанное таковым на начало 2017 года. По его словам, до конца текущего года 9 регионов страны завершат эту программу досрочно.